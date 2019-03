25 anys de bàsquet femení a Vila-real CAMPUS

NOM DEL CLUB:

VILA-REAL BÀSQUET CLUB.

ANY DE FUNDACIÓ:

1993.

PRESIDENT:

CRISTIAN MATA CERISUELO.

PAVELLÓ:

PAVELLÓ BANCAIXA.

EQUIPACIÓ:

BLAVA I TARONJA.

NOMBRE D’EQUIPS:

11.

El Vila-real Bàsquet Club viu enguany una temporada molt especial ja que celebra el seu 25é aniversari. Aquesta entitat esportiva es va crear l’any 1993, amb només dos equips, i hui en día té 11 conjunts, des de prebenjamí fins a sénior, tots femenins, amb un total de 130 jugadores.

A excepció del prebenjamí, que participa en la Lliga Local de Vila-real, la resta d’equips disputen les lligues organitzades per la FBCV, on molts d’ells estan fent un gran paper, com per exemple el benjamí A&A Podoactiva o l’infantil A, els quals estan lluitant per estar entre els quatre millors de la Comunitat Valenciana.

En breu organitzaran una nova edició del seu prestigiós Campus de Pasqua, que arriba ja a les 23 temporades, orientat a tots aquells xiquets i xiquetes de Vila-real des dels 5 fins als 13 anys que vulguen gaudir del bàsquet, i a més compaginar la pràctica d’aquest esport amb d’altres activitats com piscina, xarrades sobre nutrició, manualidats i diverses competicions.

Aquesta temporada el club ha organitzat a més la primera edició del nou Campus de Nadal, també orientat a tots els joves que vulguen gaudir amb el bàsquet, i que ha suposat tot un èxit de participació.

El Vila-real Bàsquet Club commemora el seu aniversari en un gran moment com a entitat esportiva i tots els que en formen part tenen la ferma intenció de continuar treballant per a seguir així durant molt de temps. Ara ja comença el compte enrere per a l’acte commemoratiu que estan preparant per al proper 13 de’abril i amb el qual celebran 25 anys gaudint del bàsquet.