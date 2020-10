El acusado del atropello mortal de Benicarló alega que se durmió

E staba cansado, me dormí al volante y no recuerdo nada». Este fue el argumento que esgrimió ante el juez el conductor que la noche del 14 de septiembre del 2017 arrolló con su vehículo a dos jóvenes que estaban esperando el autobús en una parada de Benicarló, ubicada junto a la antigua N-340. Como consecuencia del fatal accidente, una de las jóvenes, Rocío, de 17 años, falleció, y la otra, Ivana, quedó gravemente herida. Aquella misma noche, el acusado fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave y por conducir bajo la influencia de las drogas y, tras pasar por el juzgado, se decretó su libertad a la espera de juicio. Más de tres años después, ayer, arrancó la primera sesión del juicio en la sala de lo penal número 1 de Vinaròs.

El acusado, David M., vecino de Vinaròs y nacido en Georgia, y su hermano, Jorge, propietario del vehículo siniestrado, fueron los primeros en testificar y responder a las cuestiones que les plantearon, en audiencia pública, el juez decano Ignacio Lasierra, fiscal y las partes. El acusado contestó a la mayoría de preguntas con monosílabos y frases escuetas y con un hilo de voz. De hecho, el magistrado le pidió en varias ocasiones que elevara el tono porque resultaba imperceptible en la sala.

David M. negó haber consumido drogas en los momentos anteriores al accidente, si bien admitió que, desde enero del 2016, seguía un tratamiento de metadona para curar su adicción a la heroína. Y también confesó que, después del accidente y ya en su domicilio, unas dos horas antes de ser citado en el cuartel de la Guardia Civil de Benicarló, consumió cocaína para despejarse «porque estaba afectado», señaló en su declaración.

Destacar que el test de alcoholemia al que le sometió la Policía Local en el lugar del accidente dio negativo, pero en el que se le practicó tras ser detenido detectaron rastros de cocaína en sangre. Entonces apuntó que ese día no consumió, pero sí la víspera, porque salió de fiesta, pero, ayer, ante el juez, se desdijo y lo negó.

En lo que sí coincidieron la mayoría de los testimonios es en que no prestó auxilio a las jóvenes a las que atropelló. En un primer momento, ambas estaban conscientes aunque gravemente heridas. De hecho, Rocío no sobrevivió y falleció más tarde en el hospital. En este sentido, David M. dijo que no sabía que había atropellado a las dos chicas. Una posibilidad que dejó entrever el propietario del restaurante que se encuentra enfrente de la parada de autobús , y que salió del establecimiento al escuchar el fuerte impacto. «Había muy poca luz y me puse a retirar las piezas del coche y la farola que había caído sobre la calzada y fue entonces cuando vi a las dos chicas en el suelo», indicó.

También testificó Ivana, si bien su comparecencia fue breve y apenas recordaba nada. La joven precisó 248 días para recuperarse de las heridas y tiene secuelas.

