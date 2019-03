Aixa Salvador, citada per Espanya sub-19

INTERNACIONAL. La jugadora Femení A del Villarreal Aixa Salvador ha entrat a la llista de 24 jugadores convocades per la selecció espanyola sub-19 per a la fase de preparació que tindrà lloc a Las Rozas de cara a afrontar la Ronda Elit classificatòria que se celebrarà a Sanxenxo (Galícia) del 31 de març al 10 d’abril. La jugadora del planter del Submarí Groc s’incorporarà a la disciplina nacional per completar una sèrie d’entrenaments del 25 al 27 de març.