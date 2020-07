Arrestados en Madrid los líderes y reclutadores de Dominican Don't Play

La Policía Nacional ha asestado un golpe a la banda latina Dominican Don't Play (DDP) en Madrid con la desarticulación de una de sus estructuras o "capítulos", el de Torrejón de Ardoz, donde se ha detenido a siete personas, entre ellos sus líderes y los encargados de captar a nuevos pandilleros de entre 12 y 16 años.

También han sido detenidos tres integrantes de la banda de los Trinitarios que presuntamente apuñalaron a tres jóvenes en un parque del distrito de Carabanchel a finales del mes pasado, según informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Las dos operaciones, desarrolladas por agentes de la Brigada Provincial de Información, se iniciaron hace apenas unas semanas tras constatar que un incremento de acciones de los DDP perpetradas por chicos muy jóvenes y que no habían tenido contacto con dicha banda.

Tras identificar a estos menores, los agentes averiguaron que eran reclutados por integrantes del denominado "capítulo" de Torrejón para cometer acciones delictivas y, de esta forma, abonar una cuota semanal a cambio de protección y de estar bajo el cobijo de lo que en el argot de este tipo de bandas se llama "familia".

Si no podían hacer frente a la cuota, no asistían a reuniones o no obedecían a determinadas órdenes, como ir a pelearse a otros jóvenes o cometer atracos, eran castigados con distintas agresiones en función de la gravedad que la organización atribuía a la desobediencia.

Además, los investigadores averiguaron que cuando los menores manifestaban su intención de abandonar la banda eran sometidos a agresiones o amenazas mayores, así como a un incremento de la cuantía de las cuotas semanales.

Una vez identificados todos los miembros, la Policía ha detenido de forma simultánea a los siete responsables de los DDP en Torrejón, entre ellos sus líderes y la estructura intermedia de miembros que se encargaban de captar a nuevos miembros.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores tras imputarles delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión y coacciones graves.

Además de la desarticulación de capítulo de los DDP en Torrejón, la Policía también ha detenido a tres hombres pertenecientes a los Trinitarios como presuntos autores del apuñalamiento a otros tres jóvenes en un parque de Carabanchel.

Según recuerda la Policía, los hechos se produjeron a finales del mes pasado cuando un grupo armado con machetes y otras armas blancas, llevaron a cabo una agresión planificada permitieron identificar a tres de los presuntos autores y determinar que estos se encontraban integrados en la banda de los Trinitarios que habían perpetrado la agresión a miembros de DDP.

Tras su localización, fueron arrestados por delitos de lesiones y pertenencia a organización criminal y la operación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.