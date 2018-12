Barreda sueña con el Dakar

Joan Barreda ya está preparando las maletas para desplazarse a Perú, único país por el que transitará el Dakar 2019 y que arranca en menos de dos semanas. Será el próximo 6 de enero, con la ceremonia de salida en Lima, cuando el torreblanquino inicie la aventura en busca de su primer título en el mítico raid. Será su novena presencia y desde hace ya más de un lustro es uno de los serios aspirantes. Por diferentes circunstancias, todavía no ha podido alzarse con la victoria, pero siempre hay una primera vez y ¿por qué no en esta edición?

Esta es su intención y para levantar el trofeo, de regreso a la capital peruana —la jornada final también acabará en Lima—, se ha preparado durante todo el año. «Llego muy bien preparado a este Dakar y más si lo comparamos con el pasado, cuando apenas pude entrenar los últimos meses por el dolor en la mano, teniendo que pilotar con muñequera. Ahora y después de tres operaciones estoy satisfecho por no tener ninguna molestia», señala.

Para asaltar el título también deberá incrementar el número de triunfos de etapa que ha logrado en sus ocho participaciones. Acumula 21, tres de ellos hace ahora casi un año, cuando tuvo que abandonar por el dolor en la muñeca: «Tengo buenas sensaciones pese a no haber corrido muchas pruebas, pero el Dakar son muchas cosas más. Llego mejor tanto mental como físicamente y espero aprovecharlo». En el segundo de ellos, ha cambiado y bastante, ya que cuenta con un nuevo preparador físico, Santiago Fluvia, con el que ha incrementado el peso, pasando de 72 a 77-78 kilos para estar mucho más seguro encima de la moto.

Y uno de los factores que muchas veces influye es la suerte. «Pido tener un poco más que otras veces y no quiero que me den nada, pero que tampoco me quiten. Lo voy a dar todo», sentencia.

Recorrido favorable / Barreda considera que el recorrido de este Dakar se adapta a sus características, motivo por el que confía en poder luchar por la victoria: «Me va bien, ya que habrá muchas dunas y se me suele dar bien en estas etapas. Lo lógico es que se complique con la navegación, pero lo que tengo claro es que voy a luchar al máximo».

Habrá que ver cómo responde la Honda, en la que el torreblanquino confía plenamente. Y es que su principal rival, KTM, lleva 17 títulos consecutivos en el Dakar y, evindentemente, también se ha preparado para revalidar el entrorchado. «Se les puede ganar y lo vamos a intentar, pero no hay que obsesionarse y debemos estar tranquilos, ya que este año hemos vencido más carreras que ellos. Y si no puedo ser yo, un compañero», argumenta.

En cuanto a los favoritos a conquistar esta edición del Dakar, Barreda no duda en reconocer que son varios los serios aspirantes, pero esta vez tratará de ser, por fin, él quien se adjudique el mítico raid en el desierto.