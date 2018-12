El Cabanes consigue la remontada en Benicarló

Reinó la igualdad entre benicarló y Cabanes. En la primera parte no se vieron apenas ocasiones. El Benicarló puso en peligro la portería visitante con un remate de Óscar Seva, mientras que el Cabanes no supo aprovechar una pérdida de Pitu. No obstante, en el 45’ Carlos fue derribado dentro del área y Guillem no falló desde el punto de penalti, poniendo así el 1-0.

El equilibrio y las pocas ocasiones se mantuvieron en la segunda mitad. El Cabanes empató en un barullo dentro del área que cazó George con un remate a gol. En el 90’, Cristian anotó un mano a mano y cerró la remontada.