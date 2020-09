Cavadas cuestiona la labor de Fernando Simón

El doctor Pedro Cavadas es uno de los cirujanos más prestigiosos del país. Sobre sus espaldas, miles de operaciones reconstructivas. Algunas, incluso, históricas como la del primer trasplante de cara realizado en España. Su sinceridad descarnada convierte cada una de sus declaraciones en una polémica.

No obstante, el médico valenciano no elude la polémica porque no busca el aplauso general. Sucedió cuando afirmó que el coronavirus «no va en broma» ante la situación que se vivía en China y volvió a suceder ayer tras sus declaraciones sobre Fernando Simón, epidemiólogo y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

«¿Ha habido alguien controlándola?», responde el cirujano sobre el control de la pandemia de Fernando Simón. En concreto, el periodista pregunta por su valoración sobre Simón «al frente del control de la pandemia». «¿Ha habido alguien controlándola? Primera noticia que tengo de ello», responde Cavadas en la entrevista concedida a El Huffington Post. Así, sobre la petición a la que se sumó junto a otros científicos para pedir una auditoría sobre la gestión del coronavirus en España, incidió en que «no ha habido expertos reales manejando el problema. Nunca los hubo ni los hay aún», señaló Cavadas.

El médico valenciano augura que en un plazo de entre «dos o tres años» volveremos a la normalidad, aunque su «bola de cristal» tiene una predicción más aciaga para la recuperación económica que, pronostica, tardará todavía «una década».