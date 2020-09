Después de 10 años, los Lakers regresan a la final de la NBA

Los Angeles Lakers no defraudaron con los pronósticos y, en el quinto partido, vencieron a los Denver Nuggets 117-107 para quedarse con el título de la Conferencia del Oeste y así, avanzar a la final de la NBA, en donde esperan al ganador entre el Miami Heat y los Boston Celtics.

El primer cuarto fue bastante parejo donde los Lakers apenas pudieron sacar una ventaja de dos puntos. Para el segundo, apretaron el acelerador y consiguieron una diferencia de 10 puntos al descanso; destacando que cuando se jugaba el minuto 3:52, el conjunto angelino evitó la canasta y contragolpeó rápido, donde Anthony Davies se lució en una espectacular jugada.

Los Lakers tenían una ventaja de 26-1 cuando se iban al descanso con doble digito, situación que alargaron al quedarse con el triunfo.

Los Nuggets comenzaron a revivir algunas volteretas de ensueño y se acercaron a solo tres al inicio del último periodo, donde eran especialistas en remontar, como lo hicieron ante los Utah Jazz y Los Angeles Clippers.

👑 @KingJames takes over for 9 straight points down the stretch ‼️@Lakers advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV! #LakeShow pic.twitter.com/OuKDE5VFnn