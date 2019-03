Els joves Francisco Manrique Mingol i Pau Borillo Febrer s’han convertit en dos dels atletes més prometedors d’Almassora. Amb 16 anys, comparteixen estudis a l’IES Álvaro Falomir, on fan Primer de Batxillerat, i entrenaments amb el Playas.

Fa un parell de setmanes van viure moments inoblidables al Lluís Puig de València, on Francisco es va proclamar campió d’Espanya sub-18 en triple salt i Pau va ser subcampió en heptatló. Però fins a aconseguir aquests èxits hi ha un llarg camí.

Tots dos han practicat esport des de menuts, Pau natació i futbol sala, i Francisco tenis i futbol a la base del Villarreal CF. Però en quart de Primària van superar les proves de Penyeta Roja i es van adonar que l’atletisme era el que més els omplia.

També va ser llavors quan va nàixer la seua amistat. A Almassora cadascun estudiava en un col·legi diferent, i va ser a Penyeta Roja on es van conéixer i van fer pinya amb d’altres joves atletes almassorins. De fet, ara quasi no es veuen als entrenaments perquè fan disciplines diferents, però comparteixen aula a l’IES Álvaro Falomir.

Pau va començar a destacar prompte en les combinades, amb un Campionat d’Espanya cadet fa dos anys, al qual li van seguir altres podis nacionals i l’estrena l’estiu passat amb la selecció espanyola juvenil a l’Europeu d’Hongria. Per últim, ha aconseguit un nou subcampionat nacional tot i tornar fa poc d’un llarg periode lesionat.

Per la seua banda, Francisco va aconseguir fa dues setmanes un or «després de molt entrenament i amb una gran motivació», tal com explica el jove.

La competició no s’atura i ara es preparen per a la temporada a l’aire lliure, en la qual volen pujar de nou al podi en el Nacional que acollirà Castelló al juny i assegurar la seua presència en el Festival Olímpic de la Joventut Europea d’aquest estiu a Bakú (Azerbaian), per al qual estan preseleccionats. Abans, participaran en una concentració amb la selecció espanyola a l’abril.

Tots dos saben el que suposa vestir la samarreta del Playas, «un club amb prestigi que es respectat en qualsevol competició», tal com assenyala Pau. No és estrany que els seus referents siguen dos companys, el millor especialista nacional en combinades, Jorge Ureña, i el plusmarquista espanyol de triple, Pablo Torrijos, que els donen bons consells. Així, saben que el més important és «treballar, ser constants i gaudir amb l’esport».