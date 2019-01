Goles y centímetros a pares

Estos fichajes ilusionan pero hay que dar también la baja a Theo y fichar un buen organizador (asunto fundamental). Nos faltan también laterales (lo de Muguruza puede servir para atacar pero no para defender), un medio punta (a no ser que juguemos con 2 delanteros centros, ahora sería posible con Jairo, Cubillas y Mayor) y quizás un central derecho. Lo del extreme derecho (con Muguruza solo no está claro). La possible baja de José Carlos es una lástima aunque pensando en el tiempo que puede estar en el dique seco (y si se recupera en condiciones) y en la nómina que tiene, pues supongo que hay que darle la baja