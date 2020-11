La hora de Pau Torres y Gerard Moreno con la selección española

La hora de la verdad ha llegado para la selección española y dos de sus puntales serán futbolistas del Villarreal CF. Luis Enrique Martínez, el seleccionador nacional, tiene previsto alinear a Pau Torres en defensa y a Gerard Moreno en la delantera con vistas a la finalísima que disputa la Roja este martes ante Alemania en el estadio de La Cartuja de Sevilla (20.45 horas, La1).

Se trata de la 6ª y última jornada del grupo 4 de la Liga de Naciones, que se ha convertido en una auténtica final, pues se citan los dos equipos que pueden acceder al primer puesto del grupo y con ello a la única plaza que da derecho a jugar la fase final del torneo.



OBLIGADOS A GANAR / El combinado teutón hizo los deberes el pasado sábado al imponerse 3-1 a Ucrania en su casa con un doblete de Timo Werner y un gol de Leroy Sané, y ahora lidera el grupo con nueve puntos, uno más que la selección española, que no pasó del empate en Basilea ante Suiza (1-1).

A los de Joachim Löw les vale con el empate en Sevilla, por lo que los de Luis Enrique están obligados a lograr la victoria. En cualquier caso, ambas formaciones dependen de su resultado y no de terceros para estar entre los cuatro elegidos para la fase final.



EL ‘FACTOR GERARD’ / De hecho, Luis Enrique no logró el objetivo de entrar en esa fase en la primera edición de la Liga de Naciones y ahora espera conseguirlo en el segundo intento con una selección inmersa en un cambio generacional, sin tener definido un once tipo y que muestra buena actitud pero poco poder para hacer goles... y ahí es donde entra en juego Gerard Moreno, que logró el tanto de la Roja en Suiza.

La selección española llega tras empatar en esta fase ante Alemania (1-1) en el partido de la primera vuelta, ganar y perder con Ucrania (4-0 y 1-0) y vencer y empatar con Suiza (1-0 y 1-1).



SUPLIR LAS BAJAS / Después, en Amsterdam, el lateral izquierdo José Luis Gayá sufrió un golpe en la cabeza y, aunque sigue en la concentración, Luis Enrique citó al jugador del Getafe Marc Cucurella, al igual que antes llamó a futbolista del Arsenal Héctor Bellerín y al madridista Marco Asensio por Navas y Ansu Fati. A ello se ha unido la lesión del barcelonista Sergio Busquets, que sufrió un recibió esguince de ligamento en la rodilla izquierda ante Suiza, por lo que es baja ante Alemania.



PAU, UN FIJO / Con la incógnita de la portería y si volverá a ella De Gea después de que Unai Simón fuera el titular en los dos anteriores partidos, la defensa parece fija, el Pau Torres, el central del Villarreal como indiscutible junto al líder y capitán de la selección, Sergio Ramos, protagonista en Basilea tras fallar dos penaltis, con Sergi Roberto y Reguilón de laterales.

El sitio de Busquets lo pelearán Rodri Hernández o el atlético Koke, que tuvo una buena actuación en Suiza, al igual que el bético Sergio Canales, el ex del equipo verdiblanco Fabián Ruiz y el realista Mike Merino, mientras que búsqueda del ansiado gol estaría en el delantero del Juventus Álvaro Morata y en el del Villarreal Gerard Moreno, quizás escorado a la derecha, quienes brillaron en la segunda parte ante Suiza.