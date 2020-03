Horóscopo de hoy, miércoles 11 de marzo del 2020

Consulta nuestro horóscopo del miércoles 11 de marzo, el método de predicción está basado en la posición de los astros en el momento del nacimiento.

Aries. Tu liderazgo no será ahora bien recibido por todo el mundo. Deberás tener en cuenta la voluntad de esas personas que tienes en tu contra para poder progresar en el trabajo.

Tauro. Los obstáculos en el trabajo no los podrás superar con obstinación, sino con sentido común y capacidad de transformación. Hoy habrá un ambiente más tenso con tus compañeros.

Géminis. Ahora te será difícil tomarte los sucesos del día con calma. Por suerte cuentas con unos compañeros y unos buenos amigos que te ayudarán. No te conviene correr en el amor.

Cáncer. El resentimiento no te llevará a ningún lado, Cáncer. En cambio, si te esfuerzas en adoptar una actitud más positiva, lograrás equilibrar tus emociones y te sentirás feliz.

Leo. No adelantes una decisión que debes tomar, espera hasta que calmes la impaciencia y puedas ser más objetivo. Hoy te encontrarás con personas que te irritarán fácilmente.

Virgo. Aleja de tu mente esos pensamientos que te roban la tranquilidad. Por mucho que pienses, hoy no llegarás a ninguna conclusión. Evita a las personas agresivas y envidiosas.

Libra. Hoy estarás muy activo, Libra, pero lo importante será canalizar toda esa energía en hacer algo productivo. Estarás más irritable con los de casa y te faltará paciencia.

Escorpio. No asumas responsabilidades que no te beneficiarán de ninguna manera, al contrario, solo traerán complicaciones a tu vida. Reserva un tiempo para no hacer nada y relajarte.

Sagitario. Será más difícil la relación con un amigo con el que deberías solucionar un tema del pasado. No te impacientes por lograr tus metas, Sagitario, y sigue apostando por ellas.

Capricornio. Te encontrarás con personas motivadas pero que no aceptarán de buen grado que les mandes, Capricornio. Actúa con tacto, sé humilde y no olvides la importancia del diálogo.

Acuario. Mostrarás mucha voluntad, decisión y fortaleza, pero tenderás a querer convencer a los demás de tus puntos de vista y a subestimar sus ideas. En el amor, no seas tan exigente.

Piscis. Puede que estés sintiendo que has de abandonar tus objetivos, pero no es así, Piscis, solo se te está pidiendo que realices algunos cambios para allanar el camino hacia ellos.

