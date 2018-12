Iago Aspas y Brais, los zurdos que amenazan el Camp Nou

El Celta cierra este sábado (18.30 horas), en el Camp Nou, un año de transición, en el que ha contado con tres entrenadores, su fútbol no brilló y en el que las mejores noticias llegaron de algunos de sus jugadores, como los canteranos Iago Aspas y Brais Méndez: dos zurdos que representan el presente y el futuro de la selección española de Luis Enrique.

Entre ambos suman 14 goles y 7 asistencias, balance ofensivo que unido al potencial del uruguayo Maxi Gómez (8 goles y 4 asistencias), convierten a los celestes en los terceros más goleadores de LaLiga (28 tantos). El equipo que ahora dirige el luso Miguel Cardoso busca una victoria en casa del Barcelona que se le resiste desde hace un lustro.

En la víspera, Ernesto Valverde alzó la voz a la hora de hablar del flamante fichaje, el central Jeison Murillo, cedido por el Valencia. «Nos hemos tenido que mover rápidos, no es fácil encontrar jugadores así», dijo. Llega el colombiano y estalla el técnico, cansado como está porque se le reprocha que no usa a los jóvenes del B. Pero denuncia que existe «demasiada demagogia» con la cantera, tras recordar que la premisa del club era no hacer una gran inversión en el central que pedía.