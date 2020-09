Identifican las señales faciales de la seducción

Un estudio desarrollado por científicos de la Universidad de Kansas ha logrado descubrir una expresión facial concreta que indica el interés de una mujer por un hombre. Este "rostro de la seducción" puede ser fácilmente decodificado por algunos hombres, en tanto que otros se confunden más fácilmente. El propósito de la expresión facial es iniciar el camino hacia una posible relación sexual.

Según una nota de prensa, los investigadores llegaron a esta conclusión luego de realizar experimentos y análisis a lo largo de seis estudios relacionados. Descubrieron que la mayoría de los hombres fueron capaces de reconocer cierta expresión facial femenina como representación del coqueteo, como señal de un interés concreto.

Los investigadores resaltaron que aunque existen otros trabajos científicos en torno a los símbolos y señales de la seducción y el coqueteo, no se había determinado hasta hoy una expresión facial que los identificara. ¿Tiene una morfología única y es diferente de las expresiones que poseen características similares, como por ejemplo sonreír, pero que los hombres no identifican en forma excluyente como expresión de coqueteo¿, indicó el profesor Omri Gillath, coautor del estudio.

El rostro que abre el camino hacia una nueva relación posee las siguientes características: la mujer gira levemente la cabeza hacia un costado y hacia abajo, realizando una sonrisa sutil y enfocando su mirada hacia el objetivo amoroso. Mirar a los ojos y sonreír parece ser especialmente importante, ya que otros estudios lo han colocado como un elemento trascendente de la seducción, aunque no determine por sí solo un interés concreto.

LEYENDO LOS ROSTROS

Mediante un mecanismo denominado Facial Action Coding System (FACS), los expertos clasificaron las expresiones faciales realizadas por un grupo de mujeres voluntarias, a las cuales se les solicitó que efectuaran de forma espontánea una expresión similar a la que utilizarían para intentar atraer a una potencial pareja en un bar, por ejemplo.

Los resultados del estudio no solamente permitieron determinar las características de la expresión facial más efectiva para incentivar el juego de la seducción, sino que además establecieron que algunas mujeres tienen una mayor facilidad para comunicar su interés en un hombre con relación a otras. De la misma forma, algunos hombres reconocen rápidamente las señales del rostro femenino, mientras que otros tienen una menor habilidad al respecto.

LA FUNCIÓN DE LAS EXPRESIONES FACIALES SEDUCTORAS

De esta manera, el descubrimiento de los investigadores estadounidenses se agrega a otras investigaciones que ya habían logrado determinar señales claves para el amor. Por ejemplo, la ya mencionada inclinación a mirar a los ojos y sonreír, que transmite acercamiento y confianza, como así también cambios específicos en la voz masculina que se hacen evidentes cuando un hombre se comunica con una mujer de su interés.

Para concluir, los científicos a cargo de la investigación publicada en el Journal of Sex Research destacaron que al hallazgo de la expresión facial del ¿coqueteo¿ se suma la identificación de su función. De acuerdo a los especialistas, el propósito final es activar asociaciones relacionadas con una mayor intimidad y el sexo.

REFERENCIA

Identifying a Facial Expression of Flirtation and Its Effect on Men. Parnia Haj-Mohamadi, Omri Gillath & Erika L. Rosenberg. The Journal of Sex Research (2020).DOI:https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1805583