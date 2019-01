El III Trofeu Diputació, per a De la Vega i Àlvaro

El trinquet Salvador Sagols de Vila-real va acollir la final de la tercera edició del Trofeu Joves d’Escala i Corda-Diputació de Castelló, una partida que va enfrontar a la parella formada per De la Vega i Àlvaro front a José Salvador i Carlos.

Finalment, De la Vega i Àlvaro van alçar el títol de campions al superar 60 per 40 als seus adversaris, en una final que va fer gaudir al públic.

Els dos equips van protagonitzar una grandiosa partida, amb quinzes molt disputats, que van alçar fortes i perllongades ovacions. Fins i tot, va haver-hi dos jocs molt llargs de quasi mitja hora cadascun, amb el marcador igualat a 25, i després un altre més.

Però la tònica de la partida va ser sempre aquesta, jocs molt llargs i disputats, i la final es va acabar passades les nou de la nit, amb més de dos hores de lluita intensa, fins que es van imposar De la Vega i Àlvaro.

Cal destacar que els dos escaleters van estar a un nivell molt alt. De la Vega ho passava tot amb les dos mans, mentre que José Salvador, amb un altre estil i més pegada va fer una gran partida.

També els mitgers van jugar molt, amb més pegada d’Àlvaro, que va estar molt encertat, com en la semifinal, i ho va brodar de forma brillant. Per la qual cosa la partida, a partir dels 35 tantos, la partida es va ficar costera amunt per a José Salvador i Carlos.

‘desafiament’ per a De la Vega / Al Sagols de Vila-real es va viure, a més a més, el passat diumenge 30 de desembre, el desafiament mà a mà entre De la Vega front a Bueno, un desafiament mà a mà amb 2.000 € de travessa d’eixida. El guanyador del Trofeu Joves, De la Vega, va superar amb contundència a Bueno 60 per 35.