Italia, México y Chile, las vías de escape para Sansone e Iturra

Dentro de la obligada operación salida que el Villarreal está forzado a poner en marcha para hacer hueco a las nuevas incorporaciones que se produzcan en el mercado de invierno, el italiano Nicola Sansone y el chileno Manuel Iturra son los dos futbolistas que parecen contar con opciones más claras para desvincularse del Submarino, bien de forma definitiva por medio de un traspaso, bien con una fórmula de cesión que pueda conllevar alguna opción de compra al final del presente ejercicio.

Los dos han acabado el 2018 sin oportunidades de poder reivindicarse ante el nuevo entrenador amarillo, Luis García Plaza, debido a problemas físicos que les han dejado fuera de los últimos compromisos oficiales. Así, han iniciado las minivacaciones de Navidad conscientes de que su futuro está más fuera que dentro de la plantilla grogueta. La entidad presidida por Fernando Roig espera que los intereses que han aparecido en las últimas semanas por ambos futbolistas puedan fructificar en ofertas formales.

Tres países se presentan como principales vías de salida para Sansone e Iturra. Italia y México o Chile podrían ser los destinos para el delantero y el centrocampista, competiciones en las que mantienen un buen cartel y en las que ya han rendido a un nivel alto.

DESAPARECIDO // Para Sansone, la Serie A se presenta como una nueva oportunidad para sentirse protagonista y, por qué no, volver a optar a una selección azzurra a la que lleva dos años sin acudir, coincidiendo con su fichaje por el Submarino, con quien ha tenido un rol completamente descendente, sobre todo esta temporada, pese a su gol en Vallecas.

El agente de Sansone está estudiando las opciones que ofrece el calcio a su futbolista. No solo la Fiorentina, que estuvo cerca de llevarse al delantero el pasado verano, estaría sondeando la llegada del groguet. En Bolonia, Filippo Inzaghi también habría solicitado a su club un esfuerzo para tener al atacante de 27 años en su plantilla para revitalizar un equipo que, como el Villarreal, pelea actualmente por la permanencia en la Serie A; al igual que el Genoa, que completa la terna de clubs transalpinos que intentan repatriar a Sansone. Más lejana parece la posibilidad de que el italiano iniciara una aventura en China, como ya hicieron en su momento otros examarillos como Pato o Cédric Bakambu.

FUERA DE EUROPA / En el caso de Iturra, el futuro parece estar al otro lado del Atlántico. El mediocentro, que como Sansone apenas ha tenido un papel testimonial esta temporada -perjudicado, además, por no haber podido ser inscrito en competición europea-, podría barajar algunas opciones en la liga mexicana, en la que tenía un papel protagonista antes de su llegada a LaLiga. Pero el propio jugador tampoco cierra las puertas a disputar sus últimas temporadas (tiene 34 años) en su país. «A mí representante le he dicho que hable con la Universidad de Chile cuando he estado libre, porque sería lo más grande volver», declaró en la prensa chilena. Este puede ser el momento.