Juanlu Alonso cree que merecieron el empate

Si una semana atrás el Peñíscola RehabMedic se felicitaba por haber logrado el billete para la Copa, los de Juanlu Alonso abrieron la segunda vuelta liguera con una derrota el sábado como locales ante Osasuna Magna (1-3).

El entrenador hizo hincapié en que «era un partido muy difícil. Después de conseguir un objetivo importante como la Copa, que puso al límite al equipo, tenía miedo de que el equipo bajara la tensión, pero nuevamente me han sorprendido jugando con una intensidad y ambición extraordinaria».

Para Alonso, los suyos hicieron «un partido completo con sensación de dominio de juego, pero en el segundo tiempo nos meten dos goles en pocos segundos. Supimos reaccionar e hicimos el 1-2 e incluso tras esto creo que merecimos el empate. Tuvimos algunas buenas ocasiones pero en un error nos hicieron el 1-3. Osasuna no perdona».

Con respecto a la posible influencia de determinadas decisiones de los colegiados en el último resultado de los suyos, Alonso valoró que «nos preocupamos demasiado de los árbitros. No han estado acertados, pero no podemos justificar la derrota en eso porque tampoco el arbitraje ha sido decisivo. No supimos mantenernos pendientes de lo que debíamos haber estado, puesto que estábamos cerca del empate».