El Madrid se relame con el Mundial de Clubs

El Real Madrid es un excursionista perdido en la espesura boscosa que no encuentra el camino hacia el siguiente claro. Dentro de su deriva entre ramas y colinas, cada vez más lejos de la senda, el Mundial de Clubs es la ocasión perfecta para presumir de logros recientes, relanzar vetustas apuestas y seguir confiando el futuro a las fórmulas del pasado. Sin embargo, esta cita no es más que otra fila de árboles que impiden ver el bosque, ese territorio por el que el Madrid vaga sin rumbo, entre los últimos coletazos del equipo que fue campeón -ahora descabezado- y las apuestas que no se reafirman.

Esta tarde (17.30 horas, TVE-1) se enfrenta al campeón de Emiratos Árabes Unidos, el Al-Ain, un convidado de piedra que ha ido sumando sorpresas hasta la final. Al discurso de grandiosidad que intenta enarbolar el madridismo en torno al Mundial de Clubs, al que le ampara la hegemonía de la Champions, le afea la poca dificultad de los últimos escollos para alcanzar el cetro de campeón del mundo y, sobre todo, le delata el fondo, del que se traslucen problemas sistemáticos.

Otro discurso // Solari ha ido refinando su mensaje ante los medios: ha pasado del «con dos cojones» con el que se presentó antes de debutar en Melilla, hasta el corporativismo que inunda su actual discurso, ni contundente ni blando, ni muy aséptico ni demasiado visceral, con el epíteto madridista como eje vertebral.

A la espera del reencuentro con la realidad de LaLiga (el 3 en enero en Vila-real), el entrenador argentino ha asentado un equipo titular del que, definitivamente, Isco no está ni siquiera cerca; tampoco con Asensio de baja durante tres semanas. Con todo, la sombra de Mourinho merodea sobre el Madrid en Abu Dabi.