'Ni las cocineras estaban contentas con Mourinho'

Wayne Rooney, exleyenda del Manchester United y que actualmente juega en la liga de Estados Unidos, ha asegurado que no eran solo los futbolistas los que estaban descontentos con Jose Mourinho. Rooney habló del ambiente tóxico generado por el portugués en las oficinas de Old Trafford. No es solo los jugadores. Ed Woodward (vicepresidente) pensaba lo mismo, y el personal técnico, las cocineras o los utilleros. Toda esta gente no estaba contenta.

El exdelantero, que jugó bajo las órdenes de Mourinho en el United, también aseguró sobre la llegada de Solskjaer que Ole es la persona idónea para ayudar a cambiar todo eso y sé que todo el mundo está ahora más feliz". Se notó en el campo del Cardiff, en el debut del noruego, donde el United se impuso con pasmosa claridad (1-5). Una goleada que no conseguía desde los años de Alex Ferguson.

Vuelven las sonrisas

"Para ser un club con éxito necesitas que todo sea correcto y que la gente sea feliz. Esto contagia a los jugadores. Las relaciones entre los miembros del cuerpo técnico y los jugadores no eran buenas. Ahora los futbolistas vuelven a sonreír. Es una buena decisión del club y será fascinante ver cómo Ole configura el equipo y su juego.