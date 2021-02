Un perro peligroso salta a una terraza anexa y mata a otro can más pequeño

Un perro considerado potencialmente peligroso saltó a una terraza y atacó a otro can, más pequeño, hasta matarlo, indican fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar en la localidad murciana de Algezares, donde se movilizaron los municipales tras recibir el aviso.

La Policía Local de Murcia denunció al dueño del animal por tenerlo sin licencia, no ponerle chip, no haberlo vacunado y no haber adoptado medidas de seguridad para evitar el ataque que acabó con la vida del otro can, que se encontraba en la terraza de un edificio anexo y cuya muerte dejó destrozada a su familia. "Si eres el dueño de un perro de raza potencialmente peligrosa debes de extremar las debidas medidas de seguridad", insisten desde el Cuerpo.

Más casos esta semana en la zona

Esta misma semana, agentes de la Policía Local de Murcia y de Molina de Segura pillaban a vecinos de sus respectivos municipios con perros potencialmente peligrosos sin licencia ni seguro, tal y como indicaron fuentes policiales.

En el caso de la capital murciana, era en Espinardo donde los municipales sorprendían a una vecina que paseaba un perro considerado como potencialmente peligroso, el cual no tenía licencia ni seguro de responsabilidad civil, además de no estar inscrito en el registro. Esta mujer fue denunciada.

En el caso de Molina de Segura, los agentes denunciaban a una persona a la que sorprendían en la plaza de la Molinera con un can de raza Pitbull. Al igual que la vecina de Murcia, esta persona carecía de licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos e, igualmente, no disponía de seguro.

Además, el perro no llevaba bozal puesto, como indica la norma, y resulta que la persona que lo estaba paseando en el momento de llegar la Policía era menor de edad, algo que tampoco se permite.