Reino Unido se abre a suavizar la cuarentena

Gran Bretaña está trabajando en la búsqueda de posibles formas de acortar el período de cuarentena impuesto a las personas que llegan desde España, que actualmente es de 14 días, pero que no cambiará las pautas en los próximos días, avanzó el ministro de Salud, Matt Hancock. «Estamos trabajando para determinar si sería seguro reducir ese periodo de cuarentena», admitió ayer antes de subrayar no obstante que «no estamos haciendo un anuncio inminente al respecto». «Ese trabajo no está concluido. Hasta que sea absolutamente seguro hacer ese tipo de cambio, no lo haremos. No haremos cambios al respecto en los próximos días», añadió.