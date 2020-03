Rosa Peral se escuda en su relación tóxica con el otro policía acusado

Rosa Peral, la guardia urbana acusada de asesinar a su pareja, el policía local Pedro R., se ha escudado este miércoles en su primera declaración ante el jurado popular en la supuesta relación toxica con el otro acusado y amante, el agente Albert López. "Lo que he tenido con Albert no puede considerarse una relación. No ha aceptado nunca a mis hijas, no sabía sus horarios. Todas las veces que nos veíamos quedábamos en Badalona (donde vivía el procesado). No lo entiendo como una relación y menos familiar. Teniamos solo una relación sentimental. Nunca le he dado un beso o un abrazo en público. No hemos convivido", ha precisador. El fiscal Félix Martín ha repreguntado: "¿Pero que considera relación sentimental?. La procesada contestó: "Como si fuéramos una pareja, pero sin serlo". "Él no le ha dado juego a mis hijas nunca", ha insistido.

Ante el intento de Rosa de desmarcarse de Albert, el fiscal le ha reproducido correos electrónicos en que el que la procesada le profesaba su amor. "Te he querido mucho durante los cinco años", rezaba uno de ellos. Y otro: "Solo tu me has tenido y sigo que me sigas teniendo". Cuando hacia lo que Albert quería no había problema. Lo había cuando le decía que no", ha afirmado. El ministerio público le espetó si con sus palabras estaba "minimizando" su contacto con Albert para desmontar la versión de que planearon el asesinado de Pedro R. El presidente del tribunal interrumpió para requerirle al fiscal que concretara la pregunta. "Albert nunca se ha interesado por mi vida", reclacó Rosa, para después añadir que el que fuera su compañero de parulla estaba obsesionado con ella. "Él pensaba que se le había quitado algo que era suyo", ha detallado.

El fiscal ha pasado a la acusada varias fotografías en las que se ve con Albert o haciendo deporte. Rosa ha negado que practicara deporte de contacto y ha subrayado que lo hizo en alguna ocasión esporádica. El fiscal le interrogó de si se consideraba una persona valiente. La procesada ha respondido que cuando ejercía de guardia urbana, con pistola y compañeros del cuerpo como apoyo, si que se podría sentir valiente. Está previsto que el interrogatorio de la agente se prolongo este miércoles y mañana jueves. La declaración de Albert, con casi toda seguridad, será el lunes.

En el pantano

En Rosa está acusada junto con Albert de haber asesinado al novio de la mujer, Pedro R., en la madrugada del 1 al 2 de mayo del 2017 en su vivienda de Vilanova i la Geltrú. El cuerpo de la víctima apareció días después, calcinado en el maletero de un coche en las inmediaciones del pantano de Foix.