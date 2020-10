Sandra Golpe habla sobre la agresión sexual que sufrió: "Puso un cuchillo en mi cuello"

Sandra Golpe sorprendió a todos con su duro testimonio. La presentadora de 'Antena 3 Noticias' confesó por primera vez, durante el II Foro de las Mujeres Extraordinarias de Onda Cero, que fue víctima de un abuso sexual. Entonces, la periodista formaba parte de otro medio de comunicación donde tenía un horario que le hacía regresar a casa bien entrada la madrugada. Un día volvía tarde y sola a casa cuando vivió este terrible suceso.

"Era tarde, iba despistada y el portal de la casa, que era antigua, no se cerró del todo al entrar. Esperaba el ascensor y de repente entró un señor, pensé que era un vecino. Le dije 'buenas noches' y no me contestó. Tuve una sensación rara, pero pensé que no sería nada porque no conocía a todos los vecinos. Cuando llegó el ascensor, me empujó y me tiró dentro", comenzó relatando la presentadora de los informativos.

"Me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente. Tuve la inmensa suerte de que en ese momento hubo un ruido y se asustó. Cortó con lo que me había atado, me dijo que me pusiera de espaldas y desapareció", añadió la presentadora, que pudo rehacer su vida a pesar del duro trauma: "No sabía si iba a tener la fuerza de seguir trabajando, estaba en shock pero fui igualmente después de valorarlo mucho. No quería que afectase a mi trabajo. Me fui con la denuncia bajo el brazo y siempre en taxi".

Así siguió durante un año, pese a que acudió a su jefa en busca de ayuda. "Fui con mucha vergüenza, le conté esto y le pedí el cambio de turno. Me dijo que ya había hecho los turnos de los tres próximos meses y que pidiera a otro compañero un cambio. No me dijo más. Esto me pasó con una mujer y no le dio más importancia. Todavía hoy no lo entiendo, pero supongo que para llegar a ese puesto igual tuvo que aparcar la sensibilidad", explicó.

Aun así, Golpe contó que sí consiguió que un compañero le cambiara el turno, pero no solo eso, sino que la apoyó y acompañó a las ruedas de reconocimiento para encontrar al agresor. "Todavía sigue en Soto del Real", confesó la presentadora, que añadió que este mismo hombre había agredido a más chicas y finalmente fue encarcelado.