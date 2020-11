Sanidad registra 38.273 contagios por covid este fin de semana

El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes lunes 38.273 nuevos casos de coronavirus, 3.321 en las últimas 24 horas. De esta forma, en total ya se han diagnosticado de covid-19 a 1.496.864 personas en España.

Asimismo, el departamento que dirige Salvador Illa ha dado cuenta de 371 fallecidos por covid-19 más, 1.082 en los últimos siete días. Por tanto, la cifra global de fallecidos por coronavirus en España se sitúa en las 41.253 personas.

El responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha informado que la tasa de incidencia acumulada es de 470 casos por 100.000 en los últimos 14 días.

Simón, que se ha mostrado optimista pero prudente ante los avances de la vacuna de Moderna anunciados este lunes, ha respondido a los críticos que piden su cabeza diciendo que él no se bajaba "del barco. Si hace falta que yo esté, estaré y si se considera que no debo estar, no estaré".

Horas antes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, también le defendía, al considerar, tras las críticas y peticiones de ceses que está recibiendo por su gestión y algunas de sus declaraciones, que es "un servidor público ejemplar". Ante la petición de cese de los colegios de médicos, Illa se ha limitado a trasladar de nuevo todo su apoyo a Simón. "El señor Simón es un servidor público ejemplar. Tiene todo mi apoyo como ministro de Sanidad. Es -ha reiterado- un servidor púbico ejemplar".