La última atracción de Tokio: baños públicos transparentes

"Hay dos cosas que nos preocupan cuando entramos en un baño público, especialmente aquellos ubicados en un parque. La primera es la limpieza y la segunda es si hay alguien dentro. Con la última tecnología, el vidrio exterior se vuelve opaco cuando se bloquea. Esto permite a los usuarios verificar la limpieza y si alguien está usando el baño desde el exterior. Por la noche, la instalación ilumina el parque como una hermosa linterna". 'Et voilà', con esta ingeniosa solución técnica, el célebre arquitecto japonés Shigeru Ban ha plantado en uno de los distritos más bulliciosos y céntricos de Tokio, Shibuya -el del famoso y más abarrotado paso de peatones del planeta-, lo que ya se ha convertido en una de las mayores atracciones locales.



El exterior de vidrio revela que la instalación está vacía, lo que la hace segura para usar por la noche. / NIPPON FOUNDATION / SATOSHI NAGARE



El vidrio se vuelve opaco cuando se bloquea. / NIPPON FOUNDATION / SATOSHI NAGARE

En realidad se trata de dos piezas que forman parte de un proyecto innovador destinado a cambiar la percepción de los usuarios de los baños públicos, y por ende, de la geografía urbana.

Diseñados por Shigeru Ban Architects, firma ganadora del Premio Pritzker, los dos nuevos inodoros limpios, espaciosos y completamente transparentes se han instalados en el mini parque Yoyogo Fukamachi y el parque comunitario Haru-no-Ogawa.

Juego de colores

Cuando no se usan, los tres bloques de inodoros son traslúcidos, con vidrios rosas para las mujeres, violetas para los hombres y amarillos para los baños accesibles para todos, también equipados para cambiar a los bebés.



Las paredes se mantienen transparentes gracias a una corriente eléctrica. Al cerrar la puerta la electricidad se interrumpe y se vuelven opacas, protegiendo así la intimidad de los usuarios, incluso en caso de avería eléctrica.

Reinvención de los lugares públicos

Estos baños experimentales fueron encargados por la Nippon Foundation, una organización no gubernamental japonesa, con el objetivo de reinventar los lugares públicos de la capital.



El cristal de los baños diseñados por Shigeru Ban se oscurece cuando alguien entra en su interior.AFP / PHILIP FONG

Los habitantes del barrio parecen apreciar la iniciativa. "Los baños públicos suelen ser oscuros y sucios, así que el aspecto limpio de estos me parece muy agradable", declara Rie Maeda, una mujer de 41 años, a la agencia France Press.

Usar estos inodoros resulta muy emocionte. Una vez dentro, el cliente no ve si el vidrio está esmerilado (opaco) o no. Además, las paredes entre compartimentos tienen espejos, lo cual aumenta la sensación de estar en un escaparate. Pero no, nadie te ve mientras eches el cerrojo a la puerta.

Un total de 16 arquitectos trabajan en inodoros innovadores que se instalarán en todo el distrito de Shibuya de aquí al verano del 2021, entre ellos algunos de renombre como Tadao Ando y Kengo Kuma. Originalmente se suponía que el proyecto coincidiría con los aplazados Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020 . Se trataba de recibir con creativa hospitalidad a los huéspedes que llegarían de todo el mundo.