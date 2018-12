El Villarreal B, a cerrar el 2018 en lo más alto

El Villarreal B cierra el año esta tarde-noche (20.00, Antonio Puchades de Paterna) con un derbi ante el Valencia-Mestalla. El filial amarillo buscará un triunfo que le permita asaltar el liderato y terminar como cabeza de la clasificación el 2018. El Mini Submarino sigue en liza por el liderato, pese a estar mostrando cierta irregularidad en los últimos partidos. El trabajo y la ambición que el conjunto de Miguel Álvarez desplegó en la última jornada ante otro filial, el Atlético Levante, le sirvieron para posicionarse a solo un punto del equipo que manda en la clasificación, el Lleida Esportiu, que de no ganar en el otro duelo destacado de la jornada, ante el 3º, el Baleares, facilitaría la opción de los amarillos de asaltar la primera plaza.

Para que los buenos partidos dentro de casa se conviertan en claves y los malos resultados fuera queden en casi anécdota hace falta que los competidores directos tropiecen, como lo están haciendo en las últimas jornadas. El grupo III de 2ª B está igualado y emocionante en esta penúltima jornada de la primera vuelta.

Cómo no, la alegría también se respira en la parte baja de la clasificación donde el Valencia-Mestalla lucha por escapar de los puestos de descenso a Tercera. Empatado a 17 puntos con el Peralada y a solo tres de saltar hasta la mitad de la tabla, al filial valencianista no le sirve otro empate que aumente su racha de seis partidos seguidos firmando las tablas en el marcador. Miguel Álvarez no tiene en cuenta la gran diferencia de puntos entre ambos filiales a la hora de preparar el choque. «Sabemos que es un campo en el que ellos aprietan mucho, y que son un equipo que cuenta con muy buenos jugadores arriba y que nos lo pondrán complicado», apunta el preparador groguet, que acude a Paterna con tres bajas importantes en defensa, los laterales Enric Franquesa, Quintillà y Nikola.

EL REFUERZO DE MORLANES / En el apartado positivo, Álvarez recupera al central Roger Riera y ha recibido el permiso del primer equipo para poder alinear por segundo partido consecutivo a Morlanes, a pesar de que el centrocampista está en la dinámica del primer equipo. «Tener a Manu es una alegría para el equipo, ya que con él somos mejores». Con el jugador con el que no ha habido concesiones es con Chukwueze, plenamente asentado en la primera plantilla y sin opciones de bajar puntualmente al filial.

En el Valencia-Mestalla se encuentra otro jugador en una tesitura parecida a la del nigeriano. El entrenador de los locales, Miguel Grau, pierde otra vez al surcoreano Kangin Lee, que ha seguido trabajando esta semana a las órdenes de Marcelino y podría jugar mañana contra el Huesca en Mestalla, en la 17ª jornada de la Primera División.