El Villarreal ingresa 65,5 kilos por los derechos de televisión

El Villarreal percibirá 65,5 millones de euros, en concepto de derechos de televisión, los que le corresponden del ejercicio 2017/2018. Una cifra superior a la de la temporada anterior, por la que el club amarillo fue recompensado con 60,9 millones.

LaLiga ha hecho públicos los ingresos de cada equipo, tanto de Primera como de Segunda A. Se trata de los ingresos obtenidos por la explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de LaLiga y la Copa del Rey, que han sido distribuidos entre los clubs de las dos principales categorías del fútbol español conforme a los criterios de los artículos Criterios de reparto de los ingresos entre los participantes en el Campeonato Nacional de Liga y Especialidades en la comercialización y reparto de los derechos audiovisuales de La Copa de S. M. de El Rey y la Supercopa del convenio.

PREMISAS // Los porcentajes distribuidos a los clubs en Primera y Segunda A tienen en cuenta la clasificación y la implantación social en función de varias premisas: un tercio por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas cinco temporadas; y el resto, por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas, mediante la comparativa de las audiencias medias obtenidas por cada uno de ellos en cada ejercicio.

El Villarreal será el séptimo club con mayores ingresos en este capítulo, según recoge la información adjunta. Eso sí, menos de la mitad que el Barcelona (154 millones) o Real Madrid (148). Atlético (110,6), Sevilla (74) y Athletic (73,2) también están por encima de los amarillos, prácticamente a la par que el Valencia (65,7 millones, solo 200.000 euros por encima del Submarino).

A todas esas cantidades hay que restar una parte en concepto de obligaciones que tiene LaLiga, esa especie de fondo común destinado a amortiguar la caída de los equipos que descienden cada temporada a Segunda A y Segunda B: en el caso del Villarreal, hay que restar 4,6 millones, con lo que se quedan 60,9 limpios.

LA REPERCUSIÓN // No obstante, será harto complicado, para los groguets, moverse en estas cifras la próxima temporada, puesto que la mala clasificación pesará también en la confección del ránking. Por no hablar de que no disputar una competición europea te expone a peores horarios.