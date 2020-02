¿Cómo puede clasificarse Pablo Torrijos para Tokio 2020?

«Me veo en Tokio». El castellonense Pablo Torrijos, en declaraciones a Proyecto FER, no tiene la más mínima duda de que repetirá experiencia olímpica, después de haber estado en Río 2016, donde no pudo meterse entre los 30 primeros. El triplista puede lograrlo a través de dos vías: saltando los 17,14 metros requeridos como marca o por los puntos del ránking olímpico, después de un inicio de año en el que ganó en Boston, fue séptimo en Lievin y cuarto en Madrid.

«De momento va todo muy bien. Soy positivo, después del año que tuve la lesión en la espalda y la operación de tobillo», destaca. «Quiero hacer una gran marca para recuperar el tiempo perdido», añade el saltador. «Vamos a ver mi mejor versión en 2020», reitera el castellonense.

«A veces he pensado que el 2019 era un año tirado por las lesiones pero, a pesar de eso, me vi bien con muy poco entrenamiento y las lesiones», comenta.

Respecto a Tokio, Torrijos considera que «la marca [mínima] siempre es un poco más difícil». «Por puntos siempre tienes más opciones --matiza--, así hay que adecuar el calendario para ver qué pruebas dan más para el circuito mundial». «Creo que me puedo clasificar, porque soy regular con buenas marcas», dice. «Veo algo seguro Tokio. Que voy a ir, aunque no tenga aún la marca, así que no me veo con esa presión», recalca el atleta del Playas.

Torrijos dice que «es complicado gestionar un año olímpico, sobre todo a medida que se acercan las fechas». «Es lo más importante del mundo del deporte, junto a una final de Champions de fútbol o la de un Mundial», señala. «Todos quieren que estés ahí, por lo que hay que saber abstraerte un poco, desconectar de la ansiedad por no tener la marca...», comenta antes de una llamativa afirmación: «Todo el mundo tiene complicaciones en su vida privada y en sus trabajos, así que [los atletas] somos unos privilegiados por poder ir a unos Juegos». «Problemas hay como en todas las profesiones, pero la recompensa es muy grande», argumenta.

LA SEGUNDA VEZ

«Quiero que mi carrera sea muy larga y, para el atletismo, los Juegos es lo máximo, así que me gustaría ira los máximos que pueda», se deja llevar Torrijos, quien espera ser finalista en la cita de este verano: «Ser finalista estaría muy bien». «Cuando fui a Río, me di cuenta de que es un evento que lo supera a todo, por lo grande que es, es una pasada», manifesta.