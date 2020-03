¡Seguimos, Kike, seguimos!».

Castellón, el running, el fútbol y el deporte en general, lloran la pérdida de Kike Monforte. Popular runner, exfutbolista, expresidente del Club Atletisme Running Castelló y colaborador de Mediterráneo en la sección Montañas de Castellón de este suplemento ‘Atletismo’, era conocido como Hércules y perdió la vida el pasado 7 de marzo, a los 49 años, durante la disputa de la 2ª etapa de la II Top of The Rock.

Una pérdida que dejó consternado al mundo del running provincial, ya que Kike, creador y fundador entre otras de la Cursa Tombatossals —el CA Running Castelló podría homenajearle en dicha carrera—, deja un legado y una huella imborrables.

Sus compañeros de equipo, a modo de homenaje, decidieron realizar la 3ª etapa de la TOTR, dedicándole la llegada con momentos muy emotivos.

LA CARTA DE PEPE

Uno de sus compañeros de running y mejores amigos de toda su vida, Pepe Dols, componente del equipo de Montañas de Castellón, se despidió públicamente en su perfil de Facebook con una entrañable carta. Una de las cientos de cartas que le han escrito a Kike tras su adiós, pero quizá la que más haya llegado a los corazones de quienes amaban al eterno Hércules:

«¡Seguimos, Kike. Muy vacíos, pero seguimos! Ayer acabamos una de las largas, de 49, casi una Mim. El final tenía una rampa dura, pero dura de cojones, y para colmo, nos pilló sin los bastones. Puto despiste!!! Pero llegaste a meta, y encima, con honores. Ya lo dices tú siempre, gato viejo, “esto no es cómo empieza, sino cómo acaba”. Pedazo de pódium que te has marcado. Esa copa no se la dan a cualquiera. Y encima, con ascenso a la liga de los buenos. Nosotros seguiremos acumulando puntos en la otra liga, carrerita a carrerita, a ver si al final nos llegan para poder inscribirnos en la tuya. Eso sí, cuando pasen las agujetas y las contracturas, que esta vez son de las que duelen de verdad. Tú ve estudiando por ahí esas rutas, que cualquier día nos presentamos y nos tienes que hacer de guía. Ah, y no te olvides del bareto. Que haga buenos carajillos. Aunque eso ya sé que no hace falta decírtelo. ¡Seguimos, Kike, seguimos!».

Como recitaba su mítico tatuaje, «La montaña nos hace libres» y así era Kike Hércules Monforte.

LOS RUNNERS CREAN UN HASHTAG EN SU MEMORIA

A raíz de dicha emotiva carta, los miembros del CA Running Castelló y de Montañas de Castellón han decidido acuñar un hashtag denominado #SeguimosKikeSeguimos, el cual está utilizando en sus diferentes publicaciones, estados o histories en sus redes sociales.

LA ORGANIZACIÓN DE LA TOP OF THE ROCK RETIRA EL DORSAL ‘46’

La organización de la Top of The Rock, que corre a cargo de Infinitri Sports, tuvo un bonito gesto tras la pérdida de Kike Monforte. Además de dejar realizar la última etapa y terminar así el ultra trail a sus compañeros del equipo Montañas de Castellón, pudiendo ser finishers, la TOTR nombró finisher a título póstumo a Hércules y, a su vez, retiró definitivamente el dorsal que Kike llevaba, el ‘46’, para que solo el desaparecido runner pueda lucirlo, ya que no lo podrá llevar ningún rocker nunca más.

EL MUNDO DEL RUNNING, UNIDO

La pérdida de Kike Monforte dejó consternado al mundo del running, una modalidad deportiva con cada vez más adeptos y del que ‘Hércules’ era pionero, tanto en el Marató de Castelló como en impulsar diferentes carreras de montaña en su etapa como presidente del Club Atletismo Running Castelló, siendo el creador de la Cursa de Muntanya Tombatossals. Su fallecimiento dejó consternado a los corredores populares.

TODOS LE HOMENAJEAN A ‘SU’ TOSSAL

Hasta que la crisis por el coronavirus lo ha permitido, una de las iniciativas que los runners, amigos y conocidos del popular corredor castellonense, han puesto en marcha tras el adiós de ‘Hércules’ es honrar su figura y su memoria cada vez que llegan a la cima del Tossal, una de las montañas que descubrió el desaparecido Monforte y que se ha convertido en santo y seña de todos aquellos que diariamente recorren las montañas cercanas al Hospital La Magdalena y que colindan con el término de Borriol. En un árbol junto al ‘banquito’ del Tossal se ha puesto una camiseta de la Cursa Tombatossals, diseñada por Kike, así como una leyenda sobre un corazón que dice: «Kike, seguimos». Junto al tronco una libreta, donde los runners realizan dedicatorias en su memoria.

LAS CONDOLENCIAS

Tanto la familia de Kike Monforte como, por extensión la que forma su club, el C. A. Running Castelló, han recibido las condolencias de tan importante pérdida de la totalidad de clubs de la provincia, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), y de clubs de fútbol como el CD Castellón, en el que militó, el Villarreal CF (su hermana Sara es la entrenadora del Femenino A) y la mayoría de entidades deportivas provinciales.

¡Hasta siempre, eterno! DEP

