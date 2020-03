Torrijos bate el récord de España, se lleva el oro y sella el billete a los JJOO de Tokyo 2020

Dicen que todo lo bueno se hace esperar, por eso mismo ayer hubo que esperar casi hasta el final del 56º Campeonato de España de atletismo en pista cubierta para ver como Pablo Torrijos se convertía, en su último intento, en la gran estrella de la competición disputada en Ourense. El atleta del Club Atletismo Playas de Castellón voló hasta los 17,18 metros, su mejor marca personal, la mejor histórica de los campeonatos, la tercera mejor marca mundial del año, récord de España... y de postre, la mínima para participar en los JJOO de Tokyo 2020.

Una barbaridad que corona su impresionante temporada invernal, con lo que podríamos decir que el mejor Torri está de vuelta.

LOS OCHO OROS DEL PLAYAS DE CASTELLÓN

El Playas completó una fabulosa actuación en Galicia con un total de 19 medallas, ocho de ellas de oro, cinco de plata y seis de bronce. Además, por puntos, los playeros ganaron con un total de 185 puntos, muy lejos de su máximo rival, el FC Barcelona, que hizo126.

CRISTINA FERRANDO, CAMPEONA DE ESPAÑA EN SALTO DE ALTURA

Las preseas doradas, además de la de Torrijos, las lograron un fantástico Alexis Sastre en el salto de altura, con una gran marca de 2,22. Además, en esta misma prueba otro atleta del Playas pisó el podio, el veterano Miguel Ángel Sancho (2,16), que se colgó una valiosa medalla de bronce. De hecho, la altura fue un territorio dominado por los playeros y más concretamente por benicarlandos, puesto que Cristina Ferrando se llevó la prueba femenina, con su mejor marca de la temporada, 1,85 metros, quedándose cerca de superar el 1,90.

También hubo doblete en los 200 metros, donde Daniel Rodríguez y Paula Sevilla mandaron. En categoría masculina, el velocista logró 20.90 segundos, su mejor marca personal y que le valió para situarse quinto en el ránking histórico de todos los tiempos. Paula Sevilla iba a lograr el récord de los campeonatos con 23.43, aunque en semifinales corrió más rápido: 23.33.

Andrea Jiménez ganó los 400 femeninos derrotando a ilustres como Auri Lorena Bokesa con 53.73. Igor Bychkov, por su parte, se llevó la victoria en la pértiga masculina con 5,42 metros.

Y lo mismo para Jorge Ureña en el heptatlón, oro con 6.143 puntos, ganando con autoridad y al que le acompañó en el podio otro de los playeros, Jorge Dávila (5.423). Un Playas letal.

LOS OTROS 11 PODIOS PLAYEROS, CINCO PLATAS Y SEIS BRONCES

Otros 11 atletas del Playas de Castellón tuvieron su éxito con otros tantos podios, cinco platas y seis bronces. Claudia Conte (4.123 puntos) logró una gran medalla de plata en el pentatlón femenino, mientras que Carmen Ramos terminó en el sexto lugar. Y cerca del oro también se quedó Ignacio Fontes en 1.500, plata con 3.49,09 minutos, cediendo ante Jesús Gómez (3.49,08).

Patricia Sarrapio se colgó la plata en el triple, donde ganó la ídolo local, la gran Ana Peleteiro. Algo similar a lo que hizo Gonzalo García (8.16,21) en los 3.000 metros masculinos, donde solamente pudo con él un renacido Adel Mechaal. La última plata la logró María Belén Toimil en lanzamiento de peso con 16,16.

Los bronces, para Yidiel Contreras (7.84) en vallas; Emilio Bellido, tercero en triple con 15,96; Lorena Martín (2.07,13) en un rápido 800 femenino; Lecitia Gil, en longitud con 6,19; M. Á. Sancho en altura (2,16); y Jorge Dávila (5.423 puntos) en haptatlón.

LA ANÉCDOTA: ‘TORRI’ YA SE LO DIJO A SU AGENTE

Pablo Torrijos sentía que llegaba a esta competición en plena forma. De hecho, el representante del atleta, Alberto Armas, reveló a través de la red social twitter que ‘Torri’ le había anticipado una marca semejante en los días previos al Campeonato de España. «De un salto, no tan grande como lo tuyos, me levanté del sofá gritando ¡Esos son 17,20! Y cuando salieron los 17,18, me preguntaron: ¿Por qué sabías la marca? Les contesté: Me la había dicho él!», relató el agente de un triplista castellonense que ayer se garantizó su participación en los JJOO de Tokyo 2020.