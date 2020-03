El Peugeot 208, coronado como nuevo Coche del Año en Europa

<b>El acto en el que se da a conocer el nombre del coche ganador del premio Car of the Year representa desde hace ya algunos años el arranque oficial del Salón de Ginebra. En esta ocasión, el fallo del galardón se convirtió en el único acto que finalmente pudo llevarse a cabo aunque, eso sí, a puerta cerrada. El coronavirus, por tanto, no impidió que el Peugeot 208 se convirtiera en el nuevo Coche del Año en Europa y viviera su tarde estelar al imponerse en la final por delante del Tesla Model 3 y el Porsche Taycan.

</b><b>El podio final muestra el momento que vive el sector del automóvil, con dos modelos eléctricos y un tercero –el ganador– que tiene en su versión cero emisiones a uno de sus grandes atractivos cara al futuro.</b>