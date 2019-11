Renting: la alternativa a la compra para particulares y autónomos

No siempre se necesita un vehículo de forma constante, algo que sucede sobre todo con las empresas y los autónomos. ¿Es necesario tener un vehículo en propiedad si únicamente se va a utilizar ciertas temporadas o en épocas de pico de trabajo? Los nuevos sistemas de renting flexible , como el que ofrece la empresa castellonense Malco Rent a Car, permiten tener un coche o una furgoneta únicamente cuando se necesita a partir de 60 días. Pero no solo los autónomos se benefician de esta flexibilidad, un particular puede necesitar un coche únicamente para un verano o para un trabajo temporal, por lo que no es necesario hacer frente a la compra de un vehículo.