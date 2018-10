1,2 millones de euros para reformar Castalia

El pleno del Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer por unanimidad destinar 1,2 millones de euros a la reparación del graderío de Castalia, la sustitución de iluminación en las torres y la reforma de los aseos y de la zona de movilidad reducida. Los partidos se pusieron de acuerdo en la necesidad de garantizar la seguridad del estadio, si bien no respaldaron la moción presentada por Castelló en Moviment, y defendida por Iñaki Vallejo, para vincular estas obras con el acuerdo de cesión del Castalia y que no empiecen hasta que no esté cerrado y para que se cite al CD Castellón en la comisión que lo elabora.

La presidenta de dicha comisión, la socialista Patricia Puerta, replicó que ya han habido reuniones con el club y que el pasado lunes presentaron un extracto del plan de viabilidad. Además, Puerta afeó «el nulo interés de la oposición y la nula implicación» en la comisión que elabora el convenio. Y contestó a CSeM, que ha propuesto una cesión a 25 años, que «legalmente la cesión de uso solo puede ser de cuatro años como máximo. Si es un plazo superior, debemos ir a un proceso abierto de licitación. Eso quiere decir que cualquier club se puede presentar. ¿Acaso quieren que el Villarreal, o cualquier otro, sea el adjudicatario de Castalia? Yo no. ¿Qué creen que opinaría la afición?», espetó la concejala.



La financiación para Castalia se consiguió a través de una modificación de crédito de 9,1 millones de euros, de los cuales 6,9 millones se destinarán a amortizar deuda. El resto, se repartirán entre la impermeabilización de la cubierta el Ciutat de Castelló (300.000 euros); la obtención de suelo dotacional para abrir una calle junto al colegio Blasco Ibáñez (365.000 euros); el convenio con la UJI para actividades en el Menador (246.183 euros) y varias subvenciones para asociaciones sociales, entre ellas una para becar a los niños de la ya desaparecida escuela Sant Vicent Ferrer de la Fundación Caja Castellón. Se desestimó una enmienda del PP para un proyecto de la asociación que ayuda a la Víctimas de la Violencia de Género (Afavir), cuyos impulsores, los padres de Rocío López, presenciaron el pleno.

El PP apoyó la modificación advirtiendo que «no es un cheque en blanco», en palabras de la portavoz, Begoña Carrasco, mientras que CSeM dio su voto «por sensibilidad poética, no por valentía torera», apuntó Xavi del Señor.

Plan de inversiones

El Pacte del Grau sumó para aprobar un plan de inversiones municipales, a elaborar prácticamente encima de las próximas elecciones y con críticas de «falta de participación», de «anular a las asociaciones vecinales», de PP y Cs hacia el equipo de gobierno, pero también de CSeM hacia sus socios.

Ordenanzas fiscales: de la contención a los cambios cosméticos

«Consolidar una fiscalidad más justa y progresiva». Es el objetivo de las nuevas ordenanzas fiscales que entrarán en vigor el 1 de enero del 2019, según el concejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo. Unas ordenanzas «de contención, para afianzar las políticas del Acord del Grau», matizó el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien dirigiéndose a la bancada de la derecha, advirtió que «contenemos la recaudación, pero no siempre será así, y quien diga lo contrario, miente. Miente la señora Carrasco al decir que se pueden bajar 7 millones de impuestos. Tendría que explicar quien pagará los servicios».

PP y Cs, no obstante, insistieron en que son «cambios cosméticos e insuficientes» y que «aumentan la presión fiscal».

Los cambios. El IBI mantiene el tipo impositivo en el 0,69% (el del tipo general) y rebaja el valor catastral en un 9,3%. El rústico se queda en el 0,60%. Hay un 75% de bonificaciones para vehículos cero emisiones, se reduce un 40% la tasa de exámenes y el impuesto de basuras, se mantiene como este 2018.

Plan General

El ‘Pacte del Grau’ rechazó una moción de Cs, respaldada por el PP, en la que pedía la suspensión de la información pública de la parte pormenorizada del Plan General. Una propuesta que para el concejal de Urbanismo, Rafa Simó, es «una barbaridad» que solo «pone palos en las ruedas» para tener la ordenación. PP y Cs pidieron esta paralización, mientras, paradógicamente, recriminaban la excesiva dilación en la aprobación del Plan General. Simó reiteró que «estará aprobado en el 2019»

Mercat de Sant Pere

El PP solicitó convertir el Mercat de Sant Pere del Grao en un centro de ocio y gastronomía y no en una comisaría de policía, incluso dijo tener el respaldo de un grupo empresarial para materializar su proyecto. El ‘Pacte del Grau’ rechazó la propuesta.

Investigación Brancal

En ruegos y preguntas, el popular Vicent Sales preguntó irónicamente a la alcaldesa qué hacer con el código de buen gobierno firmado en junio del 2015, «si tirarlo al contenedor orgánico o al de reciclaje de papel», tras la investigación de la vicealcaldesa, Ali Brancal, por una querella del PP presentada por presunta malversación de fondos.