13 clientes denuncian cada mes a su banco por mala praxis en Castellón

La banca es uno de los sectores que más reclamaciones recibe. Productos difíciles de entender, comisiones abusivas o servicios impuestos y no solicitados como tarjetas de crédito y débito provocan que, a menudo, los clientes tengan problemas con su entidad financiera. Y antes de recurrir a la vía judicial existe la posibilidad de presentar una queja ante el Banco de España. Así lo hicieron en el 2018 un total de 163 usuarios de Castellón y, aunque la cifra puede parecer abultada, es muy inferior a la registrada el año anterior, cuando las quejas por mala praxis fueron 398. Es decir, casi un 60% menos.

En apenas un año las reclamaciones de los clientes se han reducido a más de la mitad (en el conjunto nacional la tendencia ha sido la misma y se ha pasado de las 40.176 a las 19.695) y la explicación hay que buscarla en que 2017 marcó un récord histórico debido al boom de reclamaciones por las cláusulas suelo. Su progresiva judicialización y su llegada al Tribunal Supremo el pasado año provocó, sin embargo, que el número de reclamaciones se desplomara a la mitad. Y, además. todo apunta a que la tendencia a la baja seguirá este año, sobre todo tras la nueva reforma hipotecaria (en vigor desde mediados del pasado junio), que impone nuevas obligaciones de transparencia al sector financiero en la comercialización de los créditos para la compra de vivienda.

¿QUIÉN RECLAMA Y POR QUÉ? // Algo más del 95% de las reclamaciones recibidas en 2018 fueron presentadas por consumidores, mientras que el resto procedían de comunidades de propietarios, comunidades de bienes, asociaciones y organismos públicos y sociedades mercantiles. Además, las hipotecas siguen siendo la categoría sobre la que más se reclama (54% del total), aunque el porcentaje es muy inferior al de 2017, cuando superaba el 80% Al reclamar menos por esta cuestión, el porcentaje de otras materias ha aumentado, como las cuentas y depósitos (14,5%), tarjetas de crédito y débito (9,5%) y préstamos personales (6,1%).

Las reclamaciones a través del Banco de España van a menos y el proceso tampoco es sencillo. Los expertos indican que para resolver un conflicto con la banca, el primer paso suele ser la presentación de una reclamación en la propia entidad financiera que tiene un plazo máximo de dos meses para contestar. Si se pronuncia a favor del consumidor, esta decisión es vinculante para la entidad. Si no fuera así (o no se obtiene respuesta), la segunda vía es acudir al Banco de España. El regulador debe responder en cuatro meses. Lamentablemente, su veredicto no es de obligado cumplimiento para el banco. La última vía es la judicial.