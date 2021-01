2021: Una inyección de esperanza para Castellón

El 2021 marcará el principio del fin de la crisis del coronavirus y su correlato económico y las esperanzas (todas) están puestas en una inyección. O mejor dicho, en miles y miles de agujas y jeringuillas. Porque a medida que aumente la inmunización se irá despejando el camino que todavía impide volver a la normalidad. Solo cuando se haya vacunado al 70% de la población se verá la luz al final del túnel y se pondrá de verdad punto y final a un año, el 2020, horrible. Oscuro. Negro.

Aunque todo indica que los primeros meses de ese año no serán muy diferentes a los últimos del 2020 (a corto y medio plazo nada hace prever que se levanten las restricciones y está por ver qué impacto tendrá una posible tercera ola de contagios ), el punto de partida de los economistas y empresarios de Castellón es de optimismo. Moderado, pero optimismo al fin y al cabo. Esta crisis ha golpeado fundamentalmente al sector servicios (turismo, hostelería, comercio...) y mucho menos a la industria por lo que todo hace pensar que a medida que la vacunación se abra paso, la maquinaria económica volverá a engrasarse. La Confederación de Empresarios de la Comunitat (CEV) augura que la economía de Castellón crecerá este año un 8%, una cifra que sin embargo no será suficiente para compensar la caída de 12% del PIB con la que se cerró 2020.

Otro punto que juega a favor es que en 2021 empezarán a movilizarse los recursos procedentes del paquete de estímulos europeo. La Generalitat Valenciana aspira a gestionar unos 12.000 millones de euros (unos 1.400 podría ser para Castellón), pero es altamente improbable que esa cifra se movilice durante la primera mitad del año.



Las expectativas no son malas pero lo único certero es que el proceso de recuperación será lento. No solo para Castellón, sino también para toda España y la UE. Hay expertos que aseguran que los primeros brotes verdes, los de verdad, llegarán a mediados de año. Para alcanzar los niveles previos al estallido de la pandemia habrá que esperar un poco más. Hasta 2022.



¿Cuándo llegará la recuperación de la economía provincial?



Es la pregunta del millón. Para los expertos, y aún desconociendo el impacto que podría tener una más que probable tercera ola de contagios tras las fiestas navideñas, los grandes claros empezarán a abrirse a partir de mitad de año. Los economistas de Castellón sitúan el inicio de la recuperación en el segundo semestre y hasta entonces el único sector que tendrá números positivos será la industria, mucho menos afectada por las restricciones y la fuerte caída del consumo de las familias.

Los mismos pronósticos maneja la Conselleria de Economía, cuyo titular Vicent Soler augura este año un crecimiento que oscilará entre el 7 y el 8%. «La segunda mitad del año será de impacto. Hay una gran voluntad de sindicatos, patronales y trabajadores de salir del agujero. La Generalitat Valenciana está muy preparada, nos vienen los fondos europeos, tenemos los del Estado y estamos con una energía contenida. El segundo semestre nos dará alguna alegría y si las vacunas son eficaces, que creo que sí, podemos crecer un 7%», apuntaba esta semana en una entrevista en Mediterráneo.

MÁS PARO TRAS EL FIN DE LAS AYUDAS públicas A LOS ERTE y autónomos



El Banco de España espera que la tasa de paro en el país se ubique entre el 15,7% y el 16,2% al cierre de este año, mientras que en Castellón podría rondar el 15% (al acabar el tercer trimestre se situó en el 14,77%). En 2021, cuando se terminen las ayudas asociadas a los ERTE y a los profesionales autónomos, el organismo prevé una subida hasta llegar a entre un 17,1% y un 20,5%. En la Comunitat Valenciana, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) augura que el nivel de desempleo crecerá una décima y en 2021 se colocará en el 16,7%. Por eso, empresarios y analistas insisten en extender el esquema del ERTE más allá de este mes enero.



Las empresas también anticipan un trimestre complicado para el empleo. En Castellón, y según las conclusiones del último estudio de proyección de empleo de ManpowerGroup, la mayoría de las compañías no pronostican una reactivación del mercado laboral durante el primer trimestre de este año, con la excepción de las grandes firmas. Los más pesimistas, lógicamente, son los directivos del sector turístico y la hostelería, dos de las actividades más afectadas por las restricciones.

El azulejo salva el 2020 pero pronostica un horizonte complejo



El azulejo ha salvado los muebles en 2020 gracias a la exportación. El sector cerámico ha cerrado el año con cifras similares a las de 2019, y el alza de las ventas en el exterior (entre un 1 y un 4%) ha compensado el retroceso experimentado en el mercado nacional. Y todo eso pese a que las ventas menguaron más del 50% en los meses de marzo, abril y mayo, aunque la actividad se recuperó a medida que pasaban los meses .



Aunque el año que acaba de empezar no pinta mal para una actividad que supone el 20% del PIB de la provincia y el 17% del total de los puestos de trabajo, la patronal cerámica Ascer tampoco prevé que el 2021 sea un camino de rosas. Al contrario. Hay algunas piedras en el horizonte y las más importantes son una incertidumbre de la que no escapan las ferias internacionales (cuya celebración en los próximos meses está pendiente de la evolución de la pandemia), la amenaza de una elevada fiscalidad, los retos medioambientales o la falta de alternativas que permitan un abaratamiento de los costes energéticos.

Desde el punto de vista laboral, en apenas un mes arrancará la negociación del convenio colectivo, que expiró a finales del 2020. Y aunque ni la patronal ni los sindicatos han movido ficha, Ascer ya ha lanzado un aviso a navegantes al sostener que las cuentas de explotación de muchas empresas cerámicas notarán un fuerte impacto como consecuencia de la pandemia. O dicho de una manera más clara: no es el momento de pedir incrementos salariales.

Turismo: hundido por la crisis y con otros seis meses de dificultades



La crisis del coronavirus ha supuesto para el turismo provincial una grieta de dimensiones considerables. Y los números no dejan lugar a dudas. El sector estima que en Castellón ha perdido unos 1.700 millones de euros; durante el verano hoteles, apartamentos y campings alojaron a 114.000 extranjeros menos (el descenso superó el 54%) y la cifra de visitantes nacionales también se desplomó.



Los empresarios no se han cansado de reivindicar un plan de ayudas directas para un sector que en la crisis del 2008 actuó como salvavidas y que ahora está en el vagón de cola. Y aunque pintan bastos en el futuro más inmediato, el turismo aventura que la recuperación llegará a mediados de este año cuando, y gracias a la vacuna, empiecen a levantarse las restricciones a la movilidad tanto nacional como internacional.



La ola de coronavirus también ha arrastrado a los bares y restaurantes, muy ligados al turismo, y al ocio nocturno. Estos últimos locales llevan cerrados desde el verano, aunque a mediados de diciembre la Generalitat les permitió abrir en horario diurno. Dos actividades cuyo futuro, como el de la industria turística, también está vinculado a la vacuna.

El pequeño comercio provincial ante el reto de la venta ‘on line’



Es otro de los grandes damnificados por la crisis y otro de los que mira de reojo la vacuna. El comercio de Castellón, sobre todo el tradicional, ha sufrido como pocos el desplome de las ventas. Y eso que en la recta final del año los ayuntamientos le han echado un capote. En Castelló se ha creado la plataforma Cistella que permite la compra y venta on line de productos de proximidad y que para este 2021 espera aglutinar la oferta de unos 200 establecimientos.



Al mismo tiempo que ha hundido la venta presencial ha aumentado la on line, aunque muchos comerciantes siguen explorando aún este canal. Y ese es otro de los retos a los que se enfrenta un sector en el que la crisis del covid ha dado la puntilla a unos malos resultados que se vienen arrastrando desde la anterior recesión.

PORTCASTELLÓ SEGUIRÁ CRECIENDO PESE A LA REBAJA DE LAS TASAS



El puerto de Castelló navega a toda vela y tras cerrar el año con un tráfico de 18 millones de toneladas de mercancías, prevé aumentar sus resultados para 2021, con unos ingresos de 29,9 millones de euros. La cifra supondrá un crecimiento de más del 8,7% y eso pese a la rebaja de sus tasas.

El ladrillo aguanta y mira de frente el dinero que llegará de Europa



La construcción no está en la lista de los sectores más afectados por la crisis. El ladrillo ha resistido y ha sido una de las pocas actividades que ha continuado creando empleo. Y eso que la licitación de obra pública no ha sido, ni mucho menos, la misma que en 2019. Ahora miran de frente a los fondos que llegarán de Europa y que podrían convertir a esta industria en otro motor de empleo.

Una oportunidad para poner en valor los productos ‘de la terra’



Los ‘llauradors’ han sido los otros héroes de la pandemia y, en cierto modo, el covid benefició al producto estrella del campo provincial, la naranja. La demanda ha aumentado y, con ella, los precios y eso está permitiendo al campo encarar un 2021 con cierto optimismo. Pero los problemas a los que se enfrenta el sector siguen sin estar resueltos y desde las organizaciones agrarias reclaman planes que pongan en valor los productos de proximidad y aprovechar los fondos de la UE para la reconversión de los cultivos.

la incógnita planea sobre las fiestas de la magdalena y las fallas



A estas alturas del 2021 nadie se ha pronunciado todavía sobre el futuro de las fiestas de la Magdalena y las fallas de Burriana, Benicarló o la Vall d’Uixó. Y aunque el mes de marzo está a la vuelta de la esquina, ni el ayuntamiento de la capital ni los consistorios de la provincia con tradición josefina se han manifestado sobre la posibilidad de suspender las fiestas (igual que ocurrió en 2020) o aplazarlas a mayo o junio, tal y como se ha propuesto en València.

Más despejado está el futuro para la fiesta de los bous al carrer. Tras un año nefasto, la Federación de Penyes prevé para el mes de junio el retorno a las calles de los festejos taurinos populares. Y una vez más la clave es la vacuna.