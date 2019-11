El 55% de los alumnos de la UJI no utiliza siempre el preservativo en el coito vaginal

El 55% de los estudiantes de la Universitat Jaume I (UJI) no utiliza sistemáticamente el preservativo cuando mantiene relaciones sexuales consistentes en coito vaginal. Así lo explicó ayer el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y responsable de Unisexsida, Rafael Ballester, coincidiendo en la celebración en el campus del Día Mundial contra el Sida.

Ballester agregó, además, que el 95% no emplea la barrera de látex en el sexo oral y hasta el 72% no lo hace sistemáticamente en el sexo anal.

En parejas estables no lo hace siempre el 61% y en esporádicas el 40%, es decir, que los estudiantes se relajan más en el uso del preservativo cuando se trata de una relación permanente.

A la luz de estos datos Ballester señaló que «falta mucho por hacer en el ámbito de la prevención». «Los políticos sanitarios y educativos deberían tomar buena nota a la hora de adelantar la educación sexual desde edades tempranas, y prolongarla a lo largo de toda la etapa educativa. La ausencia de educación sexual reglada y continuada está poniendo en peligro la salud de nuestros adolescentes y jóvenes», añadió.

«Quizás están más concienciados para prevenir un embarazo no deseado que para evitar una infección de transmisión sexual, que es algo que ven como menos probable y en ese sentido se protegen menos», señaló Ballester.

La UJI instaló este jueves mesas en el campus donde informó de la relevancia de realizarse las pruebas de detección de anticuerpos, dar a conocer las barreras de protección y concienciar. A su vez, el equipo formado por David Adsuara Moreno, Laura Pastor Plaza, Marta Pérez Mezquita y Raquel Porras Blanco ganó el concurso de carteles. También imparte un curso de prevención.