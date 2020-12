Las 65 prefabricadas del Herrero y Vicent Marçà estarán en tres meses

Los 670 alumnos de los colegios Herrero (250) y Vicent Marçà (420) permanecerán en sus actuales centros educativos hasta, al menos, el mes de marzo, según las previsiones que maneja hoy en día la conselleria de Educación.



Por el momento, el consistorio no ha recepcionado todavía los solares que ha adecuado para la instalación de las aulas prefabricadas --de última generación y con climatización--, y no lo ha cedido a la administración autonómica, por lo que el departamento que dirige Vicent Marzà aún no ha podido comenzar a levantar todavía el complejo de módulos ni el PAU Sensal, donde irán los estudiantes del colegio Herrero, ni junto al cementerio, donde se trasladarán los del Vicent Marçà. Fuentes municipales destacaron que la recepción está pendiente de un último trámite por parte de la intervención del consistorio de la capital.



Por su parte, la conselleria de Educación ya lo tienen todo preparado para el inicio de los trabajos y poder comenzar los trabajos en cuanto el consistorio dé el ok. Sin embargo, aseguran que las tareas de montaje de todos los servicios se prolongarán durante tres meses en cada uno de los casos. Por lo tanto, la previsión con la que trabaja Educación, que ha invertido más de 1,3 millones en estas aulas prefabricadas, es que el traslado pueda realizarse, en la conselleria haya terminado de montar todos los módulos, durante la semana del 9 al 14 de marzo (correspondería a la Magdalena que no habría clase en Castelló) o en las vacaciones de Semana Santa y Pascua (del 1 al 11 de abril).



SEGURIDAD POR EL COVID

Fuentes autonómicas también explicaron a Mediterráneo que se instalarán los espacios suficientes para acoger a todos los estudiantes así como al profesorado en condiciones de seguridad frente a la pandemia del covid-19. Hay que recordar que las aulas prefabricadas para los alumnos de ambos centros estarán en sus respectivos solares por espacio de un año.