El 80% de los alumnos no tiene claro qué carrera estudiar

Alrededor del 80% del alumnado está indeciso acerca de qué titulación cursar. «Muchos están entre dos o tres carreras. Otros entre cuatro», señala Rocío Argudo, directora del salón Unitour, que ha reunido este martes en el Auditori de Castelló a representantes de una treintena de instituciones y una decena de estudiantes. De hecho, uno de cada diez ni siquiera tienen el pensamiento de qué hacer. Los que más claro lo tienen suelen ser los vinculados a carreras vocacionales, como las de la rama sanitaria o los Magisterios.

Yolanda Pascual, de la Universitat Jaume I, explica que "en cuarto de la ESO la indecisión es muy elevada y es general no solo del grado a cursar si no incluso del ámbito al que quieren dirigirse. En primero de bachillerato esta cifra se va reduciendo ya que están en una modalidad de bachillerato que les encamina hacia determinados grados, pero muchos siguen no teniendo claro el grado concreto y dudan entre diversos estudios. En segundo de bachillerato ya se van decidiendo por el grado o grados de interés y ya tienen más presente la realidad a la que se van a enfrentar (notas de acceso, ponderaciones,...)".

A la hora de decidirse por una carrera u otra, los estudiantes valoran como los principales motivos de elección de unos estudios los siguientes: el que les guste la carrera, el querer aprender más sobre ese campo, tener aptitudes para esos estudios en concreto, las posibilidades de encontrar trabajo, el prestigio de la carrera y el consejo y opinión de las familias.

CONSEJOS //

Desde la UJI aconsejan escoger los estudios que más gusten y encajen en tus habilidades, aptitudes y capacidades; que la elección se base en una buena información y ser realista y tener un plan B o C en función del rendimiento académico y la universidad en la que quieras estudiar.

Si no se tienen en cuenta las preferencias y solo se miran las salidas, que la titulación sea fácil o la haya aconsejado el padre o la estudie el amigo, se corre el riesgo de formar parte de ese porcentaje de gente que en 1º cambian de titulación, o son infelices en su vida laboral. Según la UJI, la tasa de abandono es del 17,66%.

TITULACIONES //

Las titulaciones por las que más interés muestran los alumnos en la Jaume I son las de la rama de salud (Medicina, Enfermería y Psicología); de Sociales y Jurídicas el doble grado en Administración de Empresas y Derecho y Criminología y Seguridad. En la facultad de Humanas, los títulos de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual, los de Maestro y Traducción e Interpretación. Finalmente, del área de ingeniería, el Diseño y Desarrollo de Videojuegos. En el caso del CEU San Pablo, destacaron que la que más interés despierta siempre es Medicina, pero que ya desde el año pasado están notando un gran incremento de solicitudes de información de Enfermería (carrera que el curso pasado tuvo lista de espera) y de los dos Magisterios (Infantil, Primaria y doble grado). Cifras similares de solicitudes en estos dos últimos casos.