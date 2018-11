88 pueblos de Castellón optan a recuperar su oficina bancaria

Cuando cierra una escuela, una comunidad se muere. Es uno de los grandes mantras --y también una de las grandes verdades-- de la lucha contra la despoblación, en la que Castellón tiene un gran reto pendiente en los próximos años. No obstante, la pérdida de habitantes se debe a un conjunto de factores que van más allá del educativo. La sanidad o el transporte importan y mucho, pero también los servicios financieros. Precisamente por ello, la Generalitat trabaja para sacar adelante un concurso que podría permitir que buena parte de los 88 municipios de la provincia que no disponen de cajero pasen a recuperar este servicio.

Así lo anunció a Mediterráneo el director general de Administración Local, Toni Such, que explicó que el Consell ha decidido intervenir ante la «evidencia» de que el cierre de oficinas de las entidades financieras no tiene visos de paralizarse, pues en solo diez años más de la mitad de localidades de Castellón se han quedado sin cajero. «Ante la falta de rentabilidad, hemos decidido sacar a concurrencia pública un único lote que agrupe a la mayoría de estos 88 pueblos», indicó Such.

El Consell ya se ha dirigido por carta a los ayuntamientos para saber cuántos municipios están interesados en recuperar su oficina bancaria. El único requisito es que tendrán que ceder un local o espacio municipal con suministro eléctrico y una mínima estructura que garantice el servicio.

Entre las localidades que se podrían beneficiar de la medida son mayoría las que tienen menos de 300 habitantes, pero también hay pueblos más grandes, como Bejís, Canet lo Roig, Caudiel, Tírig o San Rafael del Río. Asimismo, destacan casos como el del Alto Mijares, donde solo dos de sus 22 municipios tienen oficina bancaria (las hay en Montanejos y Villahermosa del Río, y no en la capital, Cirat).

Uno de los municipios afectados en esta comarca es el Castillo de Villamalefa. Su alcalde, Diego Gallén, explica que hace diez años que perdieron el servicio ya precario que permitía que un trabajador de la oficina de Villahermosa fuera cada mes al pueblo para dar servicio a los poco más de 100 vecinos. «Ahora tenemos que realizar un desplazamiento de 30 kilómentros entre ida y vuelta para sacar dinero o hacer cualquier trámite, con el agravante de que la mayor parte de los habitantes son mayores», señala. También Els Ports están muy afectados, con cajeros en solo tres localidades.