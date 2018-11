Ábalos anuncia ahora que la AP-7 será «gratuita para los vecinos» de Castellón en el 2020

Apenas dos días después de que el Congreso de los Diputados aprobara, con la abstención del PSOE, que el Gobierno garantice que la AP-7 no tenga coste alguno para los usuarios en el 2020, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dijo este jueves durante un acto en Paterna que «será gratuita para los vecinos» del entorno de la vía de alta capacidad.

Las declaración del miembro del Ejecutivo estatal a los medios de comunicación sobre esta cuestión se limitó a esas palabras y no concretó más detalles sobre cómo se materializará esta medida. El anuncio llega, además, después de que, como informó Mediterráneo, arreciaran las críticas contra el ministro socialista valenciano por la confusión sembrada en su intervención ante la Cámara Baja hace poco más de una semana, cuando mencionó el pago por uso como una de las posibilidades para financiar el coste de mantenimiento y conservación de las autopistas que ya están amortizadas y cuya titularidad revertirá al Estado, entre las que se halla la AP-7.

Precisamente a tenor de esa comparecencia, promovida por Compromís, la diputada por Castellón de la coalición, Marta Sorlí, presentó una moción que fue votada y aprobada el pasado martes, en la que se pide al Gobierno que preside Pedro Sánchez, no solo que la vía que recorre la provincia de Castellón sea gratuita y sin ningún tipo de peaje, una vez acabe la concesión el 31 de diciembre del 2019, sino también la financiación para incrementar los accesos disponibles ahora.

El modelo

De materializarse el escueto anuncio realizado por José Luis Ábalos, los usuarios de la vía de alta capacidad residentes en la provincia de Castellón deberían contar con algún sistema de identificación para no pagar en una autopista, ya pública en el 2020, por la que se desprende que sí tendrán que abonar un peaje los vehículos de todos aquellos con un domicilio que no sea etiquetado como vecino a la AP-7.

Esta medida recaudatoria parcial parece ser, por tanto, una de las opciones que en repetidas ocasiones ha dicho el ministro de Fomento que se estudian para poder sufragar los altos costes que tienen este tipo de carreteras. De hecho, hay en este momento, reuniones pendientes con la Conselleria de Obras Públicas para tratar el futuro de la vía.