Ábalos: "El Gobierno trabaja para consolidar la dársena sur del puerto de Castellón"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, visita hoy Castellón para participar en la novena edición de la Jornada Empresarial que organizan el puerto y Mediterráneo, para hablar sobre gestión portuaria sostenible e infraestructuras. Antes, responde sobre actuaciones e iniciativas pendientes en la provincia.

--¿Puede asegurar que los usuarios de la AP-7 no pagarán por circular por ella a partir del 2020? ¿Cómo se financiará el mantenimiento de esta carretera?

--El Gobierno mantiene su compromiso y levantará los peajes, el de la AP1 Burgos-Armiñón mañana. En el caso de la AP-7, esto sucederá a partir del 31 de diciembre del año próximo, que es cuando vence la concesión. Es decir, los usuarios quedarán exentos del peaje porque las concesiones no se van a prorrogar ni se van a volver a licitar. Las infraestructuras pasarán a manos de la Administración y dejarán de gestionarlas concesionarias privadas.

Por lo que se refiere al mantenimiento de estas vías de alta capacidad, habrá de plantearse un debate riguroso. El marco idóneo es la subcomisión para la sostenibilidad de la red de carreteras que el grupo socialista propuso crear en el Congreso en septiembre. Quiero recordar que el Gobierno lleva meses pidiendo un pacto de Estado que garantice la sostenibilidad de infraestructuras.

--¿Cuándo se pondrán en marcha en Castellón las bonificaciones pendientes para la AP-7 de las que ya disfruta Cataluña?

--Actualmente ya existen bonificaciones para la AP-7 en Castellón en el tramo Peñíscola-L’Hospitalet de l’Infant. Además de esta bonificación, en vigor desde el pasado septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada un decreto ley en el que se recogía, entre otras medidas, la ampliación de dichas bonificaciones hasta Torreblanca.

--Tras el anuncio de liberalización de la AP-7, ¿sigue siendo prioritaria la ampliación de la A-7 con su conexión con Tarragona?

--Como bien saben, el lunes 22 de noviembre se publicaba en el BOE la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la A-7 en Castellón, entre Vilanova d’Alcolea y La Jana-Traiguera. Una vez obtenida, se tienen que incorporar las prescripciones al proyecto y después continuar su redacción.

--Hay dos compromisos del anterior Gobierno respecto al puerto: la construcción del acceso viario a la dársena sur y la cofinanciación del acceso ferroviario. ¿Se mantienen? ¿Cuándo podrán funcionar ambas infraestructuras?

--Actualmente, el puerto de Castellón dispone de un acceso ferroviario en ancho ibérico por el norte a través de la estación de Las Palmas, que solo permite a los trenes circular hasta la dársena norte. Y estamos impulsando sustituir el actual acceso por el norte por un nuevo acceso sur, que contemplaría tanto ancho ibérico como estándar, y que además daría acceso a las dársenas sur y norte, permitiendo atender el tráfico interior de Castellón.

En esta línea, el Ministerio de Fomento está trabajando para consolidar la dársena sur. El objetivo es que los espacios ganados al mar tengan las condiciones necesarias para que los futuros concesionarios puedan desarrollar su actividad con garantías.

En este marco, se engloban tanto el acceso ferroviario sur al puerto de Castellón como la estación intermodal. Lamentablemente, no puedo ofrecerles fecha para ninguna de las dos actuaciones. Quedan muchos trámites.

--Los empresarios valencianos han criticado el retraso en los tramos del Corredor previstos para el 2018. ¿Será el 2019 un mejor año en este sentido?

--Yo creo que los empresarios valencianos, en sus críticas, valoran la totalidad del 2018. Por desgracia, los resultados de este informe, al englobar la etapa del anterior Gobierno, no hacen justicia al esfuerzo en inversión que se ha realizado en el AVE este año.

Una de las prioridades del actual Ministerio es el acondicionamiento y mejora de las infraestructuras y servicios ferroviarios en la Comunitat. De los casi 600 millones de euros de los presupuestos del 2018 que el ministerio destina a la Comunitat, más del 60%, unos 380, se dedican a los ferrocarriles. Asimismo, desde que asumí la cartera, más del 80% del importe licitado en territorio valenciano ha ido destinado al sector ferroviario. Esto son cifras, no solo palabras. Por eso entiendo que el 2019 será mejor que la primera mitad del 2018.

En relación con el Corredor, trabajamos para que en el 2021 estén en servicio, con las obras finalizadas o en ejecución, todos los tramos con el objetivo de conectar la frontera francesa con Algeciras en ancho estándar.

Entre Castellón y València trabajamos para la implantación del ancho estándar en la segunda vía en el horizonte del 2020. Y en el tramo Vandellós-Castellón, tenemos previsto finalizar los trabajos con el horizonte del 2021, estando supeditado el cambio de ancho a la puesta en servicio de tramos adyacentes en tres hilos.

--¿Tiene decidido el Ministerio si aceptará la propuesta de la Generalitat para la conexión de la ronda suroeste de Vila-real con la N-340 a través de una rotonda? La consellera María José Salvador señaló que esa solución ya se ha adoptado en Cataluña…

--La consellera dijo que se iría analizando la solución en paralelo a la ejecución de la ronda y que hay una nueva sensibilidad en el Ministerio, cosa que le agradezco. En relación con la conexión, no es cuestión de aceptar o no, sin más. Las soluciones válidas en un punto pueden no serlo en otro. La N-340 es una carretera con mucho tráfico y el diseño final tendrá que ser el adecuado para garantizar la seguridad vial de la conexión. Hemos recibido la propuesta de la Generalitat y los técnicos la están valorando.

--Está pendiente la renovación de la flota de trenes de Cercanías. ¿Qué plazos manejan para llevar a cabo esta actuación?

--Estamos pendientes del contrato con Renfe, que llevará incluida la licitación de 3.000 millones de euros en material rodante. Los plazos específicos para dar respuesta a necesidades concretas serán análizados en la comisión de seguimiento del Cercanías.