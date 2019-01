Ábalos vuelve a sembrar dudas en València de la gratuidad de la AP-7

O este hombre es tonto o no quiere hacer creer que somos tontos. Se paga por ir en tren y tenemos que concienciarnos de pagar por ir en coche en vías de alta velocidad. Si voy en Euromed a Barcelona desde Castellón, mirado con tiempo, cuesta unos 50 a 60€ ida y vuelta. Y te despreocupas de todo. Si voy en coche de Castellón a Barcelona por autopista me cuesta unos 70€ de peajes ida y vuelta, más los 50 a 60€ de gasolina, más la parte proporcional demantenimiento del vehículo y más seguros. Y todo eso corre de mi cuenta. Es decir, ir y volver de Castellón a Barcelona para una persona sola, cuesta alrededor de 130€. Veo lógico y normal que paguemos por el tren, puesto que te prestan un servicio completo, y un abuso que pagues por circular con tu propio vehículo, que te supone solo que gastos y no hay servicio alguno. Ha hecho un símil quedando un tanto retratado. Pero aún asi, tranquils! Que pareix que mos fagen un favor per tindre autovíes gratuïtes.