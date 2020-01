El Acord de Fadrell se fortalece con mayor coordinación y sin cambios de concejalías

Ala tercera reunión, después de las de los días 3 y 8 de enero, no fue la vencida, pero parece que el Acord de Fadrell está cerca de volver a sus cauces normales, después de un encuentro en el que se presentó un documento consensuado entre los tres socios de gobierno que no plantea cambios de concejalías y que, de no mediar imprevistos, validarán las direccciones de los tres grupos la semana que viene. El objetivo es aprobar cuanto antes unos presupuestos que, antes de la polémica generada por Fiestas, estaban prácticamente cerrados.

Los representantes de PSPV, Compromís y Podem se reunieron en la tarde de ayer en la sede socialista de la calle Carcagente de Castelló en un ambiente cordial, muy distinto al de los encuentros anteriores. Las disculpas de Ignasi Garcia por sus declaraciones beligerantes contra el PSPV parece, pues, que dieron resultado. El documento busca fortalecer la coordinación y las relaciones entre los tres grupos, por lo que parece que quedaría atrás la posibilidad de un intercambio de áreas de gobierno, propuesta en un primer momento por los socialistas a Compromís.

ejecutivas // El texto se elevará a las ejecutivas de PSPV, Compromís y Podem para su aprobación. Una respuesta que se prevé positiva y que no tardará en llegar, puesto que los grupos se reunirán de nuevo la semana que viene para sellar el acuerdo.

En el horizonte está aprobar unos presupuestos que hace ya semanas que están acordados a falta de cerrar una partida de unos 100.000 euros, como indican fuentes cercanas a la negociación. Fue la polémica entre Compromís y PSPV a cuenta de la adhesión de los nacionalistas a una moción de Ciudadanos y PP, en la que se instaba a convocar la Asamblea General de Fiestas para votar la renovación de la Junta, la que interrumpió las negociaciones de las cuentas.

satisfacción // Al finalizar la reunión todo eran buenas caras. El secretario general del PSPV de Castelló, Francisco Gil --quien estuvo acompañado por los ediles Rafa Simó, Patricia Puerta, Omar Braina e Isabel Granero, entre otros--, calificó la reunión de «muy provechosa». «Hemos presentado una propuesta que creemos que llegará a buen término. Estamos convencidos de que solucionará el problema que había surgido y, por tanto, en la línea de continuar con el Acord», manifestó el socialista. De hecho, Gil considera que la asunción de este documento «contribuirá a que continúe más fuerte que nunca». «La luz al final del túnel ya está a la vista», manifestó.

En términos parecidos se expresó el portavoz de Compromís, Miguel Ginés: «Valoramos muy positivamente la reunión de hoy (por ayer). La semana que viene seguiremos avanzando en que todos estos problemas no se vuelvan a producir». «Todos los grupos firmamos un acuerdo fundamental y no hay duda de eso», señaló al ser preguntado respecto a la continuidad del acuerdo de gobierno en Castelló.

coordinación // Desde Podem consideran que «se han encarrilado las conversaciones», como indicó su portavoz, Raúl Beltrán. «Se ha avanzado en resolver las divergencias que hemos tenido y en poner de manifiesto la necesidad de poner orden al Acord. Hemos trabajado en un documento para implementar mecanismos de coordinación», indicó.