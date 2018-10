Activan las desaladoras

Acuamed ha dado un paso más para la activación definitiva de las desaladoras de la provincia, pues los contratos de mantenimiento --en el caso de Orpesa, recién adjudicado-- ya prevén la puesta en marcha de las infraestructuras. No obstante, y pese a que todo está preparado para el bombeo de agua, desde la empresa pública aún no son capaces de dar una fecha para el inicio de la actividad. Pese al silencio de Acuamed el tiempo apremia, pues solo faltan cinco meses para que se agote el plazo que obligaría al Gobierno a pagar 35 millones a la Unión Europea si las dos plantas no están en marcha.

Fuentes de la firma estatal reconocieron que el nuevo convenio para el mantenimiento de la planta, que realizará la unión temporal de empresas Tedagua y Pavagua Ambiental, «no solo es para su conservación, sino que permite su puesta en marcha cuando se considere oportuno». De hecho, en las propuestas presentadas para la infraestructura de Orpesa por hasta cinco firmas se contempla la contratación de 18 técnicos, una plantilla que se prevé necesaria para el escenario de máxima producción. Según consta en el proyecto, este nivel se sitúa en los 48.750 metros cúbicos diarios.

DOS AÑOS DE CONTRATO // El contrato es para dos años, con opción a una prórroga de otros dos, lo que implica de facto que, en el momento en el que el ejecutivo central decida poner en marcha la desaladora de Orpesa, estas firmas aún gestionarán el espacio. La empresa pública pagará por la prestación del servicio algo más de 1,7 millones de euros.

Las fuentes de Acuamed consultadas por este diario indicaron que el tiempo que resta hasta marzo del 2019 es «suficiente» para poner en marcha las dos plantas (que es el objetivo del Gobierno aunque sea a medio gas). Por el momento, la parte estatal se centra en las negociaciones iniciadas con los municipios afectados, que pasa por ofrecer a los ayuntamientos implicados una «tarifa transitoria» durante un periodo de tres años en la que los consistorios solo deberían hacer frente «parcialmente» a «los costes operativos» para la producción y suministro de agua.

También el concierto de mantenimiento de la desaladora de Moncofa y Xilxes contempla lapuesta en marcha de las instalaciones. En el caso de esta infraestructura situada en la zona sur de la provincia, no obstante, las previsiones no son tan optimistas y la adjudicataria solo prevé desalinizar a un ritmo diario del 20% del máximo establecido en el convenio original.