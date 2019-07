El acuerdo UE-Mercosur oscurece el futuro del campo castellonense

El campo castellonense tiene todas las papeletas para ser uno de los grandes damnificados del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. Así lo apunta la Unió de Llauradors y Ramaders de la provincia de Castellón, que esgrime un informe que señala a los cítricos y al sector bovino como los más perjudicados en el medio y largo plazo.

La Unió, que exige el aplazamiento de la ratificación mientras no se asegure una competencia real, teme que la bajada de aranceles prevista dañe todavía más la agricultura provincial, que acaba de cerrar la peor campaña citrícola de la historia reciente. «Se preven contingentes y bajada progresiva de aranceles, que en diez años serían cero», señala Carles Peris, secretario general de la organización. Uno de los golpes podría venir por la «posible adaptación de Brasil, Argentina y Uruguay a producir mandarinas tardías» que se solaparían en el calendario con el inicio de la campaña castellonense, como ya ocurre con Sudáfrica.

potencias mundiales // Además, es previsible que Brasil, que ya es líder mundial en zumos concentrados, incremente gracias a las ventajas derivadas del acuerdo con la Unión Europea sus exportaciones en este ámbito. En la entente Mercosur-UE, el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar una tempestad en Nules. «Podría desestabilizar la industria del zumo nacional que es donde se destinan las piezas pequeñas de cítricos no comerciales y sirve para regular el mercado con mecanismos de retirada», explica Carles Peris, quien avisa también del riesgo de la introducción de algunas plagas porque Europa «no obliga a hacer un tratamiento frío único garantista a las importaciones».

El otro sector de la economía provincial que se verá perjudicado según el análisis de la Unió es el bovino, de gran implantación en las zonas de interior de la provincia, y un factor a tener en cuenta en la lucha contra la despoblación en zonas rurales. En este caso, el peligro llega de Argentina. «Si los cupos y las bajadas de aranceles generan una mayor importación de carne de origen argentino», comenta Peris, «habrá una desestabilización del mercado y una regresión en las cabañas ganaderas» en Castellón.

DESPOBLACIÓN // La Unió asegura en este sentido que «sin ganadería y agricultura fuerte no se evitará la despoblación porque no se incorporan jóvenes». Peris señala por último la producción de aceite de oliva como única actividad agrícola de la provincia que se beneficiaría «a priori» del acuerdo porque «Mercosur elabora poco aceite de oliva virgen». Eso sí, matiza que las zonas productoras de Castellón «prácticamente no exportan, porque su aceite se consume en la propia provincia o con mucha proximidad debido a su alta calidad», concreta.