Adela Torres (Mercadona): "La economía circular no es algo que vaya y venga, es el camino a seguir"

"La economía circular no es algo que vaya y venga, es el camino a seguir y en ello estamos". Así sintetizó la gerente de Medio Ambiente de Mercadona, Adela Torres, la apuesta de la compañía por la economía circular que articula a través de la bautizada como Estrategia 6.25 en la segunda edición del Ecoforum que acoge este martes el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló.

Para ello, Mercadona ha fijado un triple objetivo de cara al 2025: reducir un 25% el plástico, que todos los envases de este material sean reciclables y reciclar todo el residuo que se genera. Una meta que "ha de cumplirse mediante seis acciones que estamos implantando", explica Torres, centradas en la reducción del plástico, el ecodiseño y el consumidor.

No obstante, la empresa ha realizado un trabajo previo para "saber dónde estábamos" que ha consistido en una auditoría de los envases "para saber dónde teniamos recorrido de mejora, dónde no y cuáles eran las alternativas", pero también en "un cambio mental que fue interiorizar todo el mundo en la empresa que debemos dar el sí a cuidar más el planeta, como compañía, como estrategia y no como algo que está flotando en el éter", destaca Torres, a la vez que añade que "esto tenía que hacerse de manera clara y coordinada".

Una firme apuesta por la sostenibilidad que requiere "compromiso, responsabilidad, inversión, conocimiento científico, innovación y visión de cadena" y para lo que Mercadona se ha fijado un plazo de cinco años hasta 2025 en los que podrá evolucionar su estrategia, ya que "queda mucho por aprender y también mucho por hacer".