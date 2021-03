El aeropuerto de Castellón volverá a volar en abril con la ruta a Bucarest

Si la evolución de la pandemia lo permite, los vuelos regulares volverán a Castellón el próximo día 28 de abril, miércoles, gracias a la ruta con Bucarest que opera la aerolínea Wizz Air. Será el fin a más de medio año de inactividad en lo que a transporte de pasajeros se refiere, después de que el pasado mes de octubre la cancelación de la conexión con Londres Standsted dejara a la base sin rutas activas.



Se trata de la previsión que maneja en la actualidad Aerocas, pero puede cambiar en función de las circunstancias asociadas a la pandemia del covid-19. «Todavía hay incertidumbre», reconocen desde la empresa pública. En principio, la ruta de Bucarest operará con dos frecuencias semanales.



Si se mantienen los planes de las aerolíneas, los siguientes vuelos que se activarán son los que conectan Castellón con Londres, puesto que Ryanair ya ha puesto los billetes a la venta a partir del 1 de mayo, como publicó el periódico Mediterráneo. El inicio del resto de conexiones de Wizz Air (Londres-Luton, Budapest, Katowice y Viena) está programado a lo largo de junio. Asimismo, la firma Volotea ha planificado el comienzo de la ruta a Bilbao para el próximo 10 de junio, con un total de dos frecuencias semanales.



Además, la base tiene pendiente la adjudicación de una nueva ruta a un aeródromo nacional de uno de estos destinos: Andalucía, Castilla-León, Galicia y Asturias. La aerolínea Air Nostrum opta en solitario a operar la nueva conexión objeto de la convocatoria. Esta funcionará durante tres anualidades en época estival (entre final de marzo y final de octubre).



ACTIVIDAD

Que no haya vuelos comerciales no significa sin embargo que no haya habido actividad en esta infraestructura de la provincia, como por ejemplo la de las dos escuelas de pilotos. Además, Aerocas quiere fomentar la vertiente logística del recinto aeroportuario para que no dependa tanto de los vuelos comerciales. En este sentido, está prevista que se habilite una zona logística a la que lleguen empresas.