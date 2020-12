Los agricultores de la provincia felicitan las fiestas de una forma original y reivindicativa

Llega la Navidad y con ella las tradicionales felicitaciones. Estas suelen tener el objetivo de desear unas buenas fiestas y un próspero año nuevo, pero en el caso de los agricultores de la provincia, este año su mensaje de Navidad también tiene otro objetivo, y no es otro que reivindicar sus productos.

Los productores de cítricos de la provincia (Associació de llauradors i agricultors de Vila-real, Nules i Moncofa) han tirado de ingenio para concienciar a la población de la importancia que hay en consumir naranjas. Lo han hecho con un vídeo que muestra que aparte de ser expertos en la elaboración del producto estrella de nuestra tierra, también son unos artistas delante de la cámara.

En el mensaje audiovisual citan una gran cantidad de beneficios que tiene el consumir las naranjas que ellos mismos elaboran, y incitan a los espectadores a que cuenten con ellas para estas fechas en las que las mesas suelen estar llenas de comida.

Hemos podido hablar con Víctor Vicedo, quien tuvo la original idea, y nos asegura que la felicitación es simplemente una de las muchas acciones que hacen para intentar llamar la atención, ya que se sienten desamparados en muchas ocasiones, y luchando contra demasiados frentes.

Sin ir más lejos estas mismas navidades también han decidido enviar felicitaciones en forma de carta a muchos de los organismos que consideran que podrían ayudarlos a hacer frente a contra problemas como el cotonet, o la importación de cítricos de países africanos.

Víctor nos cuenta que uno de estas cartas ha sido enviada al propio Ministerio de Agricultura, pero que desgraciadamente "no parece que nos quieran escuchar, ya advertimos el año pasado y no nos hicieron caso y este año desgraciadamente se ha visto que no estábamos equivocados y que hacen falta movimientos como la autorización excepcional del Metil Clorpirifos, sin esa autorización la campaña será un desastre".

Esperamos que su iniciativa tenga éxito y que las mesas de Castellón se llenen de cítricos del terreno en estas fechas tan señaladas, ya que además, como dicen en el propio vídeo, tienen infinidad de beneficios para la salud, algo muy importante para estos malos tiempos que estamos viviendo con el coronavirus.