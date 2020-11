El 'agua milagrosa' de Castellón que pudo curar a Maradona

El fallecimiento de uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona, ha consternado al planeta esta semana. El argentino murió el pasado miércoles a los 60 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio en su casa del barrio San Andrés, en la localidad de Tigre y las muestras de dolor por su pérdida se han sucedido desde su Argentina natal al resto del mundo. En un municipio de Castellón, Les Coves de Vinromà, han recordado el vínculo que unía al talentoso futbolista con esta localidad de poco menos de 2.000 habitantes, donde acudió el FC Barcelona a buscar un ‘agua milagrosa’ cuando el mediapunta sufrió una hepatitis durante su etapa de azulgrana, club en el que militó desde 1982 hasta 1984.

La historia se remonta a la de una boda, la de José Miguel Traver, muy vinculado a Les Coves y que recuerda de esta manera la anécdota: “Mi suegro tenía amistad con el directivo Josep Casals, que debía venir al enlace. Finalmente no pudo venir porque el Barça jugaba en Las Palmas, pero sí vino su mujer”. Casals, arquitecto que proyectó el Miniestadi del que por cierto posteriormente se inspiraría Castalia, escuchó después de boca de su mujer la presencia en Les Coves de un remedio casero para la hepatitis que sufría entonces Maradona: “En la mesa en la que se sentó la esposa de Casals, unos vecinos de Les Coves comentaron en los postres la existencia de un ‘agua milagrosa’ que se elaboraba a base de hierbas y que servía para superar la enfermedad del ‘alacrán’, como se llamaba entonces la hepatitis. Casals se interesó tanto por la misma que hizo que mi primo Víctor, que vivía en Barcelona, se desplazara a Les Coves con unas garrafas de agua para dárselas a Maradona”.

Víctor Barberá, ‘culé’ de pro, cogió las primeras botellas que tenía por casa y se desplazó hasta la Avenida Constitución, número 13, de la citada localidad castellonense, donde una mujer llamada ‘La Donisa’ preparaba este brebaje. A su vuelta a la Ciudad Condal, los médicos del Barça analizaron el agua, y como las garrafas que se usaron para su transporte no estaban esterilizadas no quisieron dársela al astro argentino. Así que al día siguiente el propio chófer privado del entonces presidente, Josep Lluís Núñez, se desplazó hasta Les Coves con nuevas garrafas, esta vez sí esterilizadas, para llevar el remedio natural de nuevo a Barcelona. “Mi primo no podía dejar desatendida otro día la panadería que regentaba y por eso fue el conductor de Núñez. Si no habría vuelto él”, recuerda José Miguel.

Placa por los servicios prestados

Se desconoce si finalmente Diego Armando Maradona bebió de este ‘agua milagrosa’, aunque de lo que sí podemos dar fe es de que el argentino se curó de la hepatitis que le impidió desplegar su talento en la cancha durante tres meses. Sí que se conoce que el FC Barcelona agradeció el esfuerzo de Víctor Barberá, honrándole con una placa que tiene colgada en su casa (imagen a continuación), y en la que se puede leer lo siguiente: “El FC Barcelona, a Víctor Barberá en agradecimiento por su valiosa colaboración”.

Conocido ya el vínculo que une a Les Coves de Vinromà con todo un Diego Armando Maradona, falta conocer la historia de ‘La Donisa’, la que preparaba el agua por la que se interesó el Barça. Este periódico ha podido confirmar que la señora falleció, pero que su conocimiento sobre hierbas naturales, que fue transmitido de generación en generación, ha sido heredado por su hijo Vicente, que es quien ha continuado con la labor de su madre. “Aún viene gente a cogerla desde muy lejos. Llevan más de 100 años preparándola, así que mal no tiene que ir”, afirma Jaime Sales, presidente del CD Vinromà hasta hace escasos meses.

A continuación, imagen de la vivienda en la que la familia de ‘Los Donises’ llevan preparando estos brebajes desde tiempos inmemoriales: