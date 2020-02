Alarma en la Vall y Vila-real por un falso contagio de coronavirus

El temor al primer caso de coronavirus en la provincia hizo saltar todas las alarmas ayer en la Vall d’Uixó y Vila-real, donde la Conselleria de Sanidad se vio obligada a poner en marcha las medidas de protección básica después de que un hombre se presentara al centro de salud I de la Vall, ubicado en la calle Octavi Ten, con un cuadro de fiebre y tos.

El varón, un madrileño que por circunstancias se encontraba en esta población, dijo que había estado en Italia y, de inmediato, saltó la alarma. Rápidamente aislaron la instalación y activaron una unidad para trasladar al hombre al Hospital de la Plana, instando a las personas que en ese momento estaban en el ambulatorio a regresar a casa y no salir de sus domicilios hasta que no existiera la confirmación de que no estaba afectado de covid-19. El varón ingresó en el hospital de Vila-real como un caso en investigación, como un paciente que presentaba un cuadro compatible con neumonía, a la espera de ser sometido a las pruebas del coronavirus. Poco después, el equipo médico que lo atendió descartó que estuviera afectado, tras conocer que había estado en Italia hacía cerca de un mes y no cumplía los criterios epidemiológicos de la temida enfermedad. Cerca de la medianoche, desde Sanidad confirmaban el falso contagio y el Ayuntamiento de la Vall emitía un comunicado trasladando que el protocolo preventivo quedaba desactivado.

La Conselleria de Sanidad insiste en no crear alarmismo con esta enfermedad y recuerdan la necesidad de informarse bien, en los canales adecuados, y seguir los pasos recomendados.

De hecho, como pasó hace unos semanas cuando el mundo empezó a conocer el potencial del covid-19 desde la lejana Wuhan, la psicosis comienza a calar entre la población pese a los llamamientos a la calma.?Así, los hospitales valencianos volvieron a registrar ayer un repunte de visitas a Urgencias de personas que temían que por si los síntomas que tenían (fiebre, tos...) pudieran ser coronavirus, ya que habían aparecido después de haber viajado a Italia. «Hemos tenido a varias personas que han venido diciendo que sufrían tos y habían estado en?Italia y que se acercaban ‘por si acaso’», explicaba una trabajadora del?Hospital La Fe. La subdirectora general de?Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha, confirmó que había «falsas alarmas a diario» (ayer hubo otra en el General de València).